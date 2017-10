Sport Hirschau

Das Ziel sind zwei Punkte. Doch die Aufgabe ist schwer für die Kegler von Rot-Weiss Hirschau im Spiel der 2. Bundesliga am Samstag, 21. Oktober (12 Uhr), beim heimstarken ESV Schweinfurt. Die Unterfranken haben einige starke Einzelakteure wie Rennert, Hubert, Ruhl und Büttner in ihren Reihen. Der Tabellensechste rangiert mit 4:4 Punkten zwei Zähler hinter dem Drittplatzierten aus Hirschau.

Der Heimsieg zuletzt hat den Hirschauern eine tüchtige Brise Aufwind gebracht, die man in Schweinfurt unbedingt nutzen möchte. Nach Stand der Dinge ist die Mannschaft komplett und hochmotiviert für das Spiel in Schweinfurt. Mit einem weiteren Sieg wären die Rot-Weissen weiterhin im Favoritenkreis und könnten sich nicht nur Selbstvertrauen holen, sondern auch eine gehörige Portion Respekt verschaffen. Die Partie der Hirschauer ist eine der richtungsweisenden an diesem Spieltag: Spitzenreiter Großbardorf empfängt den SC Luhe und gilt als Favorit, der Tabellenzweite Erlangen-Bruck hat in Bamberg eine harte Nuss zu knacken. Und Verfolger Kaiserslautern wird gegen Liedolsheim wohl keine größeren Probleme haben.