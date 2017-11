Sport Hirschau

Mit einem deutlichen Ergebnis über BC Schretzheim gewannen die Kegler von Rot-Weiss Hirschau im DKBC-Pokal ihr Heimspiel mit 3634:3465 und 6:2 Punkten. Was zu Beginn gar nicht nach einem so deutlichen Sieg aussah, wurde vom Schlusstrio mit einer spektakulären Aufholjagd umgebogen.

Zunächst war Mike Oettl gegen Andreas Eberhardt angetreten und tat sich sichtlich schwer. Oettl konnte sich nur einen Punkt ergattern und musste sein Spiel mit 589:628 und 1:3 Punkten an den stärksten Schretzheimer abtreten. Auch Daniel Rösch fand nicht ganz zu seiner gewohnten Heimstärke. Er hatte gegen Alexander Krebs einen ähnlich starken Gegner erwischt, den er zu keinem Zeitpunkt des Spiels halten konnte. Bei 566:620 und 0:4 war das mehr als deutlich. Das war die bekannte Bremse zu Beginn des Spiels, so wie sich die Kaoliner fast immer präsentieren. Zu Beginn schwächeln und dann mit voller Kraft voraus. Ein Punkt musste aber immer im ersten Trio erarbeitet werden. Den holte sich Bastian Baumer in einem konzentrierten Spiel gegen Benedikt Ruschitzka mit guten 591:554 und 3:1 Punkten. 1:2 zur Halbzeit. Keine gute Situation, zumal auch noch 56 Kegel auf dem Minuskonto standen.Jetzt musste sich zeigen, ob das Team um Bastian Baumer im Schlusstrio die Wende schaffen kann. Robert Rösch trat gegen Wilfred Ruschitzka an und kam bombig ins Spiel. Mit starken 319:272 nach 60 Schub war der Mannschaftspunkt schon fast geschafft. Rösch ließ sich auch in den letzten beiden Durchgängen nichts abknöpfen und beendete sein Spiel mit einem hervorragenden Ergebnis von 620:546 und 4:0 Punkten. Die Fans spürten, dass ein Aufbäumen da war und feuerten die Spieler an. Patrick Krieger schwächelte zu Beginn noch ein wenig, legte aber dann mit 627:583 und 3:1 Punkten ein überaus starkes Match hin. Nun musste nur noch Alexander Held seine Durchgänge vernünftig über die Bühne bringen. Und da wollte Held, der gegen Timo Lindner antrat, noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen was ihm mit einem super Ergebnis und Tagesbestleistung von 641:534 und 4:0 hervorragend gelang. Das sind die Spiele, die die Kaoliner auszeichnen. "Mit dieser Leistung brauchen wir uns im Achtelfinale nicht zu verstecken. Wir sind fit und warten auf den nächsten Gegner", sagte Mannschaftsführer Baumer.RW-Hirschau - BC Schretzheim 6:2Oettl - Eberhardt 1:3/589:628/ 0:1D. Rösch - Krebs 0:4/566:620/ 0:2Baumer - B. Ruschitzka 3:1/591:554/ 1:2R. Rösch - W. Ruschitzka 4:0/620:546/ 2:2Krieger - Zohner 3:1/627:583/ 3:2A. Held - Lindner 4:0/641:534/ 4:2 Gesamt: 3634:3465/ 6:2