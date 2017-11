Sport Hirschau

16.11.2017

Auch wenn die Kegler von Rot-Weiss Hirschau nur auf Platz sechs der 2. Bundesliga stehen, streben sie im Heimspiel am Samstag, 18. November, im Hirschauer Sportpark (13.15 Uhr) einen Sieg gegen die Nibelungen aus Lorsch an. Die liegen auf Rang acht gerade mal einen Punkt hinter den Kaolinern. Und diese haben gerade einmal zwei Zähler Rückstand auf Platz zwei.

Grund genug, sich richtig reinzuhängen. Denn es ist zu früh, nach sieben Spieltagen schon eine Prognose zu wagen, selbst wenn Großbardorf ohne Minuspunkte wohl uneinholbar auf Platz eins liegt. Rot-Weiss wird sich jedenfalls nicht verkriechen und die Saison nicht schon an den Nagel hängen. "Da kann noch viel passieren, und entschieden ist noch gar nichts", so Mannschaftsführer Bastian Baumer. Findet Hirschau in die Erfolgsspur zurück, dann bleibt es erst einmal bei zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei. Und den will man auf jeden Fall erreichen. Lorsch hat mit Jurek Osinski nur einen Spieler unter den Top 30 der Rangliste. Wäre eine solche Schnittliste aussagekräftig, könnte man das kommende Spiel entspannt angehen. Doch die Kaoliner werden sich am Samstag wieder auf das Wesentliche besinnen und von Beginn an zeigen, dass man aus Hirschau die Punkte nur ganz schwer mitnehmen kann.