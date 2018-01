Sport Hirschau

22.01.2018

2

0 22.01.2018

Starker Auftritt von Rot-Weiss: Die Hirschauer Kegler gewannen das Verfolgerduell der 2. Bundesliga Nord/Mitte gegen die TSG Kaiserslautern mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 3625:3519 Holz und eroberten sich von den Pfälzern Platz zwei zurück. Schon das Starttrio der Hirschauer war in bester Spiellaune, was eher untypisch ist. Von den Schwächen der vergangenen Spielen war keine Spur. Mike Oettl gelang gegen Alexander Schöpe eine hervorragende Partie, in der er nicht nur alle vier Satzpunkte holte, sondern auch beachtliche 609:550 Holz.

Auch Daniel Rösch war wie losgelöst und holte gegen Sebastian Peter mit 3:1 und 628:596 den zweiten Punkt. Damit war er Mannschaftsbester und konnte seinen Geburtstag ganz entspannt feiern. Bei Bastian Baumer, der zuletzt oft mit sich haderte, lief es im Duell mit Christian Klaus wie am Schnürchen (3:1, 602:579). Hirschau lag mit 3:0 Punkten vorne. Besonders beruhigend war aber die Führung von 114 Holz. Das war eine Ansage, mit der Kaiserslautern so nicht gerechnet hatte. Robert Rösch holte im Duell mit Nikiel Pascal zwei Sätze, in der Holzwertung lag er aber mit 577:594 hinten und verlor den Mannschaftspunkt. Patrick Krieger war phasenweise etwas unkonzentriert, überzeugte aber mit einem starken Ergebnis (4:0, 602:565) gegen Florian Wagner. Alexander Held und Pascal Kappler begannen stark und zogen sich nach 60 Schub auf 329:323 Kegel hoch. Danach nahm Held ungewollt Fahrt aus dem Spiel, konnte dem besten Gästespieler nichts mehr entgegensetzen und verlor mit 1:3 (607:635).