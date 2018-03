Sport Hirschau

18.03.2018

0 18.03.2018

Mit einer klasse Leistung gelang Rot-Weiss Hirschau im vorletzten Saisonspiel der 2. Kegel-Bundesliga Nord/Mitte bei Nibelungen Lorsch II ein klarer Sieg mit 6:2 Mannschaftspunkten und 3458:3376 Holz. Damit haben die Kaoliner weiterhin eine theoretische Chance auf Platz zwei, auch wenn Konkurrent Kaiserslautern überraschend bei Meister TSV Großbardorf gewann und nun zwei Zähler vor den Hirschauern liegt.

Bastian Baumer siegte im Duell mit Daniel Saal mit einem Wimpernschlag Vorsprung. Im letzten Durchgang holte sich der Hirschauer mit 150:149 den Satz und damit auch den Mannschaftspunkt (2:2, 588:586). Das Quäntchen Glück, das Baumer hatte, fehlte Daniel Rösch im Spiel gegen Ralph Müller. Im letzten Durchgang hätte Rösch acht Kegel mehr als sein Gegner benötigt. Doch der Hirschauer verlor mit 563:570 bei 1:3 Sätzen. In der Mittelpaarung setzte sich Mike Oettl mit einem beherzten Auftritt gegen Stefan Wernz, der keinen guten Tag hatte, mit 4:0 und starken 581:510 deutlich durch. Auch Alexander Held kam gut ins Spiel und behaupte sich gegen Patrick Günther mit 582:558 und 3:1. Hirschau lag mit 3:1 Punkte und 90 Kegel vorne.Robert Rösch hatte es im Schlusspaar mit dem Lorscher Manuel Ott zu tun, der ihm im Verlauf des Spiels nichts entgegensetzen konnte. Rösch war wieder einmal Tagesbester und setzte sich gegen Ott mit 592:566 Holz und 3:1 Punkten eindrucksvoll durch. Der Sieg war Rot-Weiss Hirschau bereits sicher, als sich Patrick Krieger gegen den Lorscher Jurek Osinski mühte, auch noch diesen Punkt zu holen. Doch Krieger kam gegen Lorschs Besten nicht an und musste Osinski den Mannschaftspunkt überlassen.Mit 552:586 und 2:2 Punkten absolvierte der Hirschauer damit eines seiner schwächeren Spiele, was ihn aber zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich arg belastete. Die zwei Punkte waren im Gepäck. Alles andere war verschmerzbar.

Saal - Baumer 2:2/586:588/0:1 Müller - D. Rösch 3:1/570:563/1:1 Wernz - Oettl 0:4/510:581/1:2 Günther - A. Held 1:3/558:582/1:3 Ott - R. Rösch 1:3/566:592/1:4 Osinski - Krieger 2:2/586:552/2:4

Gesamt: 3376:3458/2:6