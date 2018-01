Sport Hirschau

11.01.2018

11.01.2018

Zum Rückrundenstart der 2. Kegel-Bundesliga muss sich Rot-Weiss Hirschau am Samstag, 13. Januar (13.30 Uhr), in Erlangen-Bruck beweisen. Schon im Heimspiel hatten die Kaoliner alle Hände voll zu tun, die Punkte gegen die stark auftretenden Brucker zu verbuchen. Die Hirschauer sind also vorgewarnt. Es ist davon auszugehen, dass die Brucker in Bestbesetzung auftreten werden, um ihren Tabellenplatz zu verbessern. Sie belegen derzeit Rang fünf, einen Punkt hinter Rot-Weiss (3.) und Schweinfurt (4.). Auf Platz zwei sind es gerade mal zwei Punkte. Das Ziel für die Brucker dürfte deshalb klar sein: Alles andere als zwei Zähler wären eine Enttäuschung.

So denken aber auch die Hirschauer, die sich bei nur einem Zähler Rückstand auf Kaiserslautern Hoffnung auf Platz zwei machen. Großbardorf liegt mit weiteren vier Pluspunkten unangefochten auf Rang eins. Zunächst aber ist die Marschroute der Hirschauer klar definiert, sie streben zwei Punkte im Auswärtsspiel in Erlangen an und würden sich damit weiterhin unter den ersten drei Mannschaften behaupten. Kaiserslautern spielt gegen Luhe und wird sich hier keinen Schnitzer erlauben. Von daher wird sich am zweiten Platz der Lauterer an diesem Wochenende nichts ändern.