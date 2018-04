Sport Hirschau

24.04.2018

31

0 24.04.201831

Jetzt genießen auch die Langläufer die bereits sommerlichen Temperaturen. Sie blicken aber auch noch einmal auf den tollen Winter zurück.

Für die Langläufer des Skiverbandes Oberpfalz hat sich eine lange Wettkampfsaison dem Ende geneigt und zum Abschluss zählt wie jedes Jahr die Gesamtsiegerehrung des Meister-Nordic-Cups, der Wettbewerbsreihe der Langläufer auf Oberpfalzebene. Insgesamt elf Rennen (davon vier im Sommer) wären in der Wertung gewesen, allerdings entfiel jedoch einer aufgrund Schneemangels am Wettkampfdatum. Zuletzt fand die Siegerehrung des Meister-Nordic-Cups statt.Geehrt wurden in Hirschau am Monte Kaolino die ersten drei Platzierten der Schülerklassen und die jeweils Ersten der Damen- und Herrenklassen. Als Preise gab es auch wie auch bei jedem Rennen im Winter Gutscheine vom Langlauf-Geschäft Meister in Hirschau. Inhaber Heckmann Thomas als begeisterter Langläufer hat die Wettbewerbsreihe wieder großartig unterstützt. Durchgeführt wurden die Ehrungen auf dem Gelände des SCMK Hirschau von Anton Bauernfeind (Vizepräsident des Oberpfälzer Skiverbandes) der sich vor allem bei allen Eltern und Betreuern bedankte, die diesen Sport in ihrer einzigartigen Weise unterstützen.Ehrungen (Auszug)U6 männlich: 1. Kilian Huber (SCMK Hirschau); 2. Kilian Lassmann (SC Monte Kaolino); U9 männlich: 1. Alexander Buschek (SC Furth) ... 4. Niklas Blaschke (SCMK Hirschau); U9 weiblich: 1. Theresa Bierek (SC Großberg) ... 4. Anna-Lena Sperrlich (SCMK Hirschau); U10 männlich: 1. Fabian Huber (SCMK Hirschau); 2. Tobias Loos (SCMK Hirschau); U10 weiblich: 1. Johanna Hofmeister (SC Großberg); 1. Barbara Mühlbauer (SC Furth) ... 4. Eva Wasner (SCMK Hirschau); U11 männlich: 1. Emil Paul (SCMK Hirschau) ... 3. Maximilian Bothner (SCMK Hirschau); U11 weiblich: 1. Antonia Gebhardt (SCMK Hirschau); ... 3. Lena Lassmann (SCMK Hirschau); U12 männlich: 1. Mika Bothner (SCMK Hirschau); ... 4. Julian Blaschke (SCMK Hirschau); U12 weiblich: 1. Katharina Luxi (SC Großberg); U13 männlich: 1. Tobias Buschek (SC Furth); ... 3. Jonas Dickert (SCMK Hirschau); U13 weiblich: 1. Ella Paul (SCMK Hirschau); 2. 2. Lena Dickert (SCMK Hirschau); ... 4. Magdalena Müller (TSV Flossenbürg); U14 männlich: 1. Korbinian Loistl (SC Furth); 2. Deniz Bothner (SCMK Hirschau); U14 weiblich: 1. Lisa Gebhardt (SCMK Hirschau); 2. Elena Schwanitz (TSV Flossenbürg); U15 männlich: 1. Lukas Hoibl (SC Großberg); 2. Linus Uschold (SCMK Hirschau); U15 weiblich: 1. Miriam Reisnecker (SCMK Hirschau); 2. Svenja Schröter (SCMK Hirschau); U16 männlich: 1. Jonas Mendl (SCMK Hirschau); U16 weiblich: 1. Fredericka Uschold (SCMK Hirschau); U18 männlich: 1. 1. Jonas Schröter (SCMK Hirschau); 2. Daniel Koller (SCMK Hirschau); U18 weiblich: 1. Miriam Duschner (SCMK Hirschau); 2. 2. Eva Grabinger (SCMK Hirschau)Herren 21: 1. Richard Kraus (SC Furth); ... 4. Elias Lauerer (SCMK Hirschau); Damen 21: 1. Nadja langer (SCMK Hirschau); Herren 36: 1. Patrick Lassmann (SCMK Hirschau); 2. Jörg Neugirg (SV Schönkirch); Herren 41: 1. Wolfgang Uschold (SCMK Hirschau); Damen 41: 1. Barbara Mark (Concordia Windischeschenbach); Herren 46: 1. Andreas Paul (SC Großberg); Damen 46: 1. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich); Herren 51: 1. Bernhard Langer (SCMK Hirschau); 2. Georg Breu (TV Vohenstrauß); 3. Manfred Schwanitz (SCMK Hirschau); 4. Armin Weiss (Concordia Windischeschenbach); 5. Bernhard Träger (TV Vohenstrauß)Herren 56: 1. Josef Gerstl (SCMK Hirschau); 2. Konrad Seelk (TuS Mitterteich); Damen 56: 1. Monika Bauernfeind (TuS Mitterteich); Herren 61: 1. Dieter Hofbauer (SC Großberg); 2. Josef Mederer (SCMK Hirschau); 3. Helmut Strauß (TuS Mitterteich); Herren 66: 1. Wilhelm Müllhofer (TSV Pleystein); 2. Jiri Kralovec (WSV Schönsee); Herren 76: 1. Walter Hierlmeier (SCMK Hirschau); Herren 81: 1. Josef Liebisch (DJK Neustadt/WN)