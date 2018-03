Sport Hirschau

05.03.2018

64

0 05.03.201864

Mit 160 Teilnehmern darf sich der SC Münchberg über die größte Beteiligung in dieser Saison bei den nordbayerischen Skilanglauf-Rennen freuen. Die Athleten aus Hirschau räumen wieder ab - der Veranstalter hingegen muss Kritik einstecken.

Durch Schlupftore

Hirschau dominiert

Skilanglauf Nordbayerncup in Münchberg



1500 Meter



Schüler 6 1. Philipp Lenk, SC Gefrees 12:09,7



2. Kilian Huber, SCMK Hirschau 12:10,8



Schülerinnen 7 1. Franka Wintzer, SC Neubau 9:01,7 2. Merle Uschold, SCMK Hirschau 9:51,7



Schüler 8 1. Lukas Loos, SCMK Hirschau 8:25,8



Schüler 9 1. Alexander Buschek, SC Furth 6:58,4 2. Niklas Blaschke, SCMK Hirschau 7:08,8



Schüler 10 1. Tobias Loos, SCMK Hirschau 7:02,0



3000 Meter



Schüler 11 1. Emil Paul, SCMK Hirschau 10:30,0 2. Maxi Bothner, SCMK Hirschau 11:14,7



Schülerinnen 11 1. Alexandra Öxler, SC Münchberg 12:16,4



2. Linda Raithel, SC Münchberg 13:08,1 3. Toni Gebhardt, SCMK Hirschau 13:36,7



Schüler 12 1. Mika Bothner, SCMK Hirschau 9:51,9



Schülerinnen 13 1. Ella Paul, SCMK Hirschau 9:30,7 2. Lena Dickert, SCMK Hirschau 9:47,4 3. Julia Klein, SCMK Hirschau 10:14,1



Schüler 14 1. Lisa Gebhardt, SCMK Hirschau 9:31,9



Schüler 15 1. Lukas Hoibl, SC Großberg 8:25,2



2. Linus Uschold, SCMK Hirschau 8:40,8



Schülerinnen 15 1. Miriam Reißnecker, SCMK Hirschau 9:08,7 2. Annika Stichling, SC Neubau 9:39,7 3. Svenja Schröter, SCMK Hirschau 9:54,1



5000 Meter



Jugend 17 weiblich 1. Lena Schultes, Weißenstadt 17:28,4



2. Miriam Duschner, SCMK Hirschau 23:08,8



Damen 21 1. Rebekka Schüder, SC Münchberg 18:40,7 2. Anna-Lena Epp, SCMK Hirschau 21:28,1



10 000 Meter



Jugend 16 männlich 1. Jonas Mendl, SCMK Hirschau 30:34,8



Jugend 17/18 männlich



1. Jonas Schröter 34:45,2



Herren 41 1. Wolfgang Uschold, Hirschau 34:35,6



Herren 51 1. Gustav Rauh, Wüstenselbitz 34:31,4



2. Harald Schricker, Stadtsteinach 36:32,4



3. Manfred Schwanitz, Hirschau 37:20,4



Herren 56 1. Josef Gerstl, SCMK Hirschau 41:07,

Fichtelberg . Der oberfränkische Verein profitierte davon, dass keine zeitgleichen Schülercup- und Deutschlandpokal-Läufe auf dem Programm stehen. Allein 34 Teilnehmer stellte der SC Monte Kaolino Hirschau beim Wettkampf, der im Skistadion des SC Neubau bei Fichtelberg ausgetragen wurde.Auf Strecken von 1,5, drei, fünf und zehn Kilometern gingen die Sportler in den unterschiedlichen Altersklassen an den Start. Wie üblich in dieser Rennserie starteten die Schüler bis zur Klasse U10 in der klassischen Technik, ab U11 war das Rennen in der freien Technik ausgeschrieben. Bis einschließlich der Schülerklassen war, wie bereits mehrmals in dieser Saison, ein Parcours mit Technikelementen zu absolvieren. Dabei musste unter anderem ein Slalom, ein Achter und sogenannte Schlupftore bewältigt werden.Gerade im Schülerbereich dominierten die Hirschauer Langläufer den Wettkampf, was als Indiz für die gute Nachwuchsarbeit der Kaolinstädter gewertet werden darf. Besonders erfreulich aus Hirschauer Sicht jedoch war der Klassensieg von Jonas Mendl in der Jugendklasse 16. Über zehn Kilometer erkämpfte Mendl sich nicht nur den Klassensieg, sondern legte mit 30:34 Minuten auch noch die zweitschnellste Zeit des Tages in den Schnee.Schneller war nur Christian Friedrich vom WSV Weißenstadt mit 29:13 Minuten. Friedrich startet allerdings in der Herrenklasse und hat somit bereits etliche Wettkampf- und Trainingsjahre mehr in seiner Vita.Trotz eines insgesamt guten Wettkampfes gab es aber auch Kritik am Veranstalter. So waren die Wettkampfstrecken nicht gesperrt, so dass sich viele Hobby-Skifahrer auf den Strecken befanden. Dies führte dazu, dass die Sportler häufig ausweichen mussten. Außerdem nahm der Veranstalter zunächst keine Nachmeldungen an - ein Novum in diesen Rennserien. Dem Hirschauer Nachwuchstrainer Johannes Pfab, selbst ein erfolgreicher Langläufer, wurde der Start verwehrt. Es stellte sich im Ziel heraus, dass der Veranstalter in dieser Hinsicht nicht bei allen Meldenden gleich konsequent umging.Für die unteren Schülerklassen bildete das Rennen den Saisonabschluss (Ergebnisse siehe Tabellenblock). Einige der älteren Schüler und Jugendlichen dürfen in den nächsten Wochen noch bei überregionalen Rennen an den Start gehen, wo es auch noch um Kaderplätze geht. Mit guten Ergebnissen bei diesen Rennen können die Hirschauer in der Vereinswertung des Deutschen Skiverbandes noch einen Spitzenplatz erreichen. Derzeit liegt der SCMK dort auf Platz zwei.