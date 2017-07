Sport Hirschau

03.07.2017

5

0 03.07.2017

Gute Nachrichten für alle Anhänger des Snowboard-Rennsportes auf Sand: Auch dieses Jahr findet der SandSpirit am Monte Kaolino in Hirschau wieder statt. Bereits zum elften Mal verlangen die besonderen Bedingungen im Sand den Teilnehmern alles ab.

Der SandSpirit ist ein Snowboard-Rennen auf Sand. Als offene, internationale Sandboard Meisterschaften bietet er allen wettkampfbegeisterten Sandboardern die europaweit einzige Möglichkeit zum sportlichen Vergleich auf Sand unter professionellen Bedingungen. Am Monte Kaolino mit seinem weltweit einzigartigen Skilift bieten wir den Boardern drei Disziplinen: Parallel Slalom - der Klassiker aus dem Snowboard-Rennsport; Boarder-Cross - das Actionspektakel, vier Boarder gleichzeitig am Start; Water-Slide - die Fun-Disziplin, irgendwann wird jeder nass.Am Freitag, 14. Juli beginnt das Ganze mit den Qualifikationsläufen des Boarder-Cross, die Rider versuchen sich die bestmögliche Ausgangsposition für die Finalläufe zu erkämpfen. Am Abend folgt der Water-Slide bei Flutlicht. Wer als Letzter noch über das Wasserloch kommt, hat den ersten Wettbewerb für sich entschieden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit abgefahrenen Outfits den Old-School-Award abzuräumen. Der Samstagvormittag beginnt mit den Qualifikationsläufen des Parallel-Slalom. Aus diesen ergibt sich das Feld der Teilnehmer am K.o.-Finale, das am frühen Nachmittag ansteht. Anschließend gibt eine kurze Unterbrechung den Teilnehmern die Möglichkeit, sich für die Finalläufe des Boarder-Cross vorzubereiten. Jeweils vier Boarder stürzen sich gleichzeitig in den Kurs mit verschiedenen Hindernissen, nur die beiden Schnellsten kommen jeweils eine Runde weiter. Die Siegerehrung folgt am Samstagabend etwa ab 20 Uhr.___Weitere Informationen und Anmeldung: