Sport Hirschau

16.01.2018

50

0 16.01.201850

Die Skilangläufer des SCMK Hirschau räumen am Ochsenkopf ab: Beim Josef-Hartwich-Lauf des TuS Mitterteich holen sie allein sieben Mal Gold. Besonders spannend macht es Nadja Langer.

Skilanglauf Josef-Hartwich-Lauf



1500 Meter



Schüler 6 1. Philipp Lenk, SC/TV Gefrees 10:40,1 2. Kilian Huber, SCMK Hirschau 10:44,2 3. Kilian Lassmann, Hirschau 13:19,1



Schülerinnen 7 1. Franka Wintzer, SC Neubau 7:36,6 2. Merle Uschold, SCMK Hirschau 8:17,8 3. Lilly Kolb, SC/TV Gefrees 8:26,2



2500 Meter



Schüler 8 1. Michl Rossner, SC Münchberg 14:03,1 2. Lukas Loos, SCMK Hirschau 14:25,4 3. Johann Ruckdeschel, Gefrees 17:29,0



Schüler 9 1. Alexander Buschek, SC Furth 11:50,6 2. Magnus Wagner, SC Großberg 12:09,1 3. Niklas Blaschke, Hirschau 12:27,1



Schüler 10 1. Laurenz Schopper, SC Neubau 11:43,0 2. Tobias Loos, SCMK Hirschau 12:16,2 3. Fabian Huber, SCMK Hirschau 12:18,3



Schüler 11 1. Emil Paul, SCMK Hirschau 10:55,2 2. Maxim Bothner, Hirschau 11:27,1 3. Konrad Taubald, Münchberg 11:36,4



3100 Meter



Schüler 12 1. Louis Franz, SC Furth 11:36,6 2. Felix Zapf, SC Neubau 11:59,6 3. Mika Bothner, SCMK Hirschau 12:17,4



Schülerinnen 13 1. Ella Paul, SCMK Hirschau 11:00,1 2. Charlotte Bauer, Bischofsgrün 11:16,7 3. Lena Dickert, SCMK Hirschau 11:28,6



Schüler 13 1. Tobias Buschek, SC Furth 9:58,0 2. Jonas Dickert, SCMK Hirschau 11:15,6 3. Daniel Wagner, Bischofsgrün 11:19,2



6200 Meter



Schülerinnen 14 1. Lisa Gebhardt, SCMK Hirschau 22:41,8 2. Anastasia Adam , Gefrees 23:07,2 3. Tine Zeißler, SC/TV Gefrees 23:07,6



Schülerinnen 15 1. Miriam Reisnecker, Hirschau 20:26,9 2. Annika Stichling, SC Neubau 21:25,8 3. Charlotte Schmidt, Warmenst. 22:36,0



Schüler 15 1. Lukas Hoibl, SC Großberg 18:33,2 2. Linus Uschold, Hirschau 19:10,0 3. Lorenz Zapf, SC Neubau 19:31,1



10 000 Meter



Jugend 17/18 weiblich 1. Eva Grabinger, SCMK Hirschau 32:45,8 2. Miriam Duschner, Hirschau 36:03,3



Damen 21 1. Nadja Langer, SCMK Hirschau 27:06,4 2. Vera Gruber, SLZ Leutkirch 27:07,2



Herren 66 1. Wilhelm Müllhofer, Pleystein 29:22,1 2. Reinhard Wieland, SC Lauf 39:04,3 3. Lüben Petrov, Mönchröden 39:16,2



Herren 76 1. Walter Hierlmeier, Hirschau 33:17,0



20 000 Meter



Herren 51 1. Ralf Stejskal, Bergdorf-Höhn 47:37,5 2. Bernhard Langer, Hirschau 48:25,3 3. Gustav Rauh, Wüstenselbitz 48:44,7



Herren 56 1. Reinhold Kießling, Stockenr. 59:41,1 2. Josef Gerstl, SCMK Hirschau 1:05:11,2

Aufgrund der Schneelage in Mitterteich selbst als auch in den Langlaufzentren Rotbühl und Silberhütte wurde der Josef-Hartwich-Lauf nach Neubau im Fichtelgebirge verlegt. Am Fuße des Ochsenkopfs waren 180 Athleten bei dem zur Nordbayerncup-Serie gehörenden Rennen am Start. Bei guten äußeren Bedingungen stellte der Skiclub Monte Kaolino Hirschau mit 32 Startern das größte Teilnehmerkontingent. Sieben von ihnen gelang der Sprung ganz nach oben aufs Treppchen, 15 weitere Hirschauer schafften es aufs Podest.Gesamtsieger des Rennens in der klassischen Technik über 20 Kilometer wurde der Tscheche Kamil Mysik vom Czech Sportful Team. Bei den Damen über 10 Kilometer holte Nadja Langer vom SCMK den Gesamtsieg. In einem packenden Finale setzte sie sich mit einem Wimpernschlag von acht Zehntel Sekunden Vorsprung vor ihrer Konkurrentin Vera Gruber aus Leutkirch/Allgäu durch. Bei den Schülern M 11 über 2,5 Kilometer gewann der Hirschauer Emil Paul, in der Altersklasse 13 über 3,1 Kilometer Ella Paul. Ihr gleich machte es ihre Vereinskollegin Lisa Gebhardt in der W 14 über 6,2 Kilometer. Auf dieser Distanz gewann ebenfalls eine Hirschauerin in der W 15: Mit Streckenbestzeit setzte sich Miriam Reisnecker gegen ihre Konkurrenz durch. Ab der 10-Kilometer-Strecke wurden die Teilnehmer im Massenstart auf die Strecke geschickt. Bei der weiblichen Jugend 18 gewann Eva Grabinger vom SCMK. Der mehrfache Seniorenweltmeister Walter Hierlmeier für den SCMK Hirschau siegte in der Klasse H 76. Bei den Herren 66 setzte sich der für Pleystein startende Poppenrichter Wilhelm Müllhofer durch.