Sport Hirschau

05.11.2017

Selbst um den Lohn brachten sich der TuS-WE Hirschau bei der 2:3-Heimpleite gegen den TSV Detag Wernberg. Wenn man fünf Minuten vor dem Ende in Unterzahl den Ausgleich erzielt und dann doch mit leeren Händen dasteht, ist das bitter. Den Hausherren war das Fehlen von sechs Stammspielern anzumerken, die Gäste stellten die kompaktere Mannschaft und gingen folgerichtig durch Simon Polster in Führung. Nach einer halben Stunde zeigte Schiedsrichter David Seefried auf den Punkt, vorausgegangen war ein Zweikampf von Benni Sehr und Thimo Luff - eine sehr fragwürdige Entscheidung. Lukas Hudec war's egal, er verwandelte sicher zum 2:0. Den Kaolinern gelang in Durchgang eins wenig bis gar nichts, Torchancen waren Mangelware.

Im zweiten Abschnitt ließen sich die Gäste tief fallen, blieben aber mit Kontern gefährlich. Der TuS-WE agierte viel zu ungenau. Und kam er doch einmal durch, wurde die Heimelf durch das sehr unsicher wirkende Schiedsrichtergespann gestoppt. Die Ampelkarte für Raphael Hirmer nach etwa einer Stunde schien die Partie zu entscheiden, doch die Gastgeber kämpften gegen die Niederlage an - zunächst mit Erfolg. Erst verwandelte Johannes Pfab einen direkten Freistoß, wobei Gästekeeper Simon Luff eine unglückliche Figur machte und nur kurz später war es wieder der Hirschauer Kapitän, der einen Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelte. Die Freude währte allerdings nur kurz: Zwei Minuten vor dem Ende waren sich TuS-WE-Keeper Alex Köck und Daniel Huber nicht einig, wieder gab es Elfmeter und wieder war es Hudec, der den Endstand herstellte. Eine völlig vermeidbare Heimniederlage, die die Kaoliner wieder auf einen Abstiegsplatz drückt.TuS-WE Hirschau: Köck, Huber, Stegmann, Brinster, Dietl, Pfab J., Weih, Horn (76. Heinz), Schuster, Sehr, HirmerTSV Detag Wernberg: S. Luff, Hägler, Mann, Riedl, T. Luff (44. P. Luff), Hudec, C. Luff (26. Maunz), Reis, Polster (75. Litke), A. Luff, HäffnerTore: 0:1 (13.) Simon Polster, 0:2 (30./Foulelfmeter) Lukas Hudec, 1:2 (77.) Johannes Pfab 2:2 (85./Foulelfmeter) Johannes Pfab, 2:3 (88./Foulelfmeter) Lukas Hudec - SR: David Seefried (ASV Cham) - Zuschauer: 147 - Gelb/Rot: (66.) Raphael Hirmer (TuS-WE)