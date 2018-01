Sport Hirschau

30.01.2018

Miriam Reisnecker fährt in der Spur weiter vorneweg. Die junge Ski-Langläuferin des SCMK Hirschau übernimmt im Deutschen Schüler-Cup die Gesamtführung.

Hirschau/Neudorf. Im Skistadion am Grenzadler in Oberhof fanden die ersten zwei Rennen des Deutschen Schülercups (DSC) statt. Im DSC können sich die Langläufer und -innen der Altersklasse 14 und 15 auf nationaler Ebene mit der Konkurrenz messen und ihre Leistungsfähigkeit im Umfeld eines professionellen Wettkampfs einordnen. Dabei gilt es, sich über gute Resultate für den Landeskader des Bayerischen Skiverbandes zu qualifizieren.Neben den Hirschauer Sportlern Lukas Kreitinger, Deniz Bothner, Lukas Gerstl, Lisa Gebhardt, Svenja Schröter und Miriam Reisnecker trat ein SKC-Team aus Wachsern, Betreuern und Eltern die Fahrt in den thüringischen Wintersportort an. Am ersten Wettkampftag stand ein 1,2 Kilometer langer Sprint in der klassischen Technik auf dem Programm. Miriam Reisnecker aus Luhe-Wildenau ging als Mitfavoritin ins Rennen, da sie den DSC letztes Jahr gewonnen hatte. Mit nur 1,8 Sekunden Rückstand auf die Spitze belegte sie bei den Schülerinnen 15 im Prolog Platz vier und erreichte mit dieser guten Ausgangsposition das Finale. Hier sprintete sie erneut zu Platz vier und sammelte die ersten wertvollen Punkte für die Gesamtwertung.Auch die anderen Hirschauer Starter konnten ihre Leistungen aus dem Prolog in den Finals bestätigen und landeten auf den Plätzen 30 (Kreitinger), 33 (Bothner), 46 (Gerstl), 27 (Gebhardt) und 31 (Schröter).Am Sonntag war eine fünf Kilometer lange Strecke in der freien Technik zu absolvieren. Auf dem selektiven Kurs ging es bei leichtem Regen von Beginn an flott los. Jeder Starter war als Einzelläufer im Kampf gegen die Uhr unterwegs. Lukas Kreitinger wurde erneut 30., Deniz Bothner 37. und Lukas Gerstl 42. Bei den U14-Mädels lief Lisa Gebhardt ein tolles Rennen und belegte einen hervorragenden 8 Platz.Miriam Reisnecker lieferte sich in ihrer Klasse ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Alina Rippin, die im Skigymnasium Oberwiesenthal trainiert. Am Ende hatte Rippin die Nase um zwei Sekunden vorn. Bemerkenswert ist, dass die beiden Erstplatzierten einen Vorsprung von 49 Sekunden auf den dritten Rang herausliefen. Svenja Schröter, ebenfalls U15, landete auf Platz 26. Mit zwei hervorragenden Ergebnissen hat Reisnecker die Gesamtführung im DSC übernommen.