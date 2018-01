Sport Hirschau

16.01.2018

Am vergangenen Wochenende machte die Rennserie um den Deutschlandpokal im Thüringer Wald Station. Auf den Strecken im Skistadion am Grenzadler in Oberhof, wo in der Woche zuvor noch ein Biathlon-Weltcup ausgetragen worden war, ging es für die Hirschauer Nachwuchsathleten darum, weitere Punkte für die Gesamtwertung zu holen.

Die Mannschaft war dieses Mal etwas dezimiert, allen voran konnte Moritz Bauroth, der in den letzten beiden Rennen die Konkurrenz rasiert hatte, krankheitsbedingt nicht starten. Auch Jonathan Epp verzichtete wegen der anstehenden Klausurenphase auf einen Start, Jakob Lauerer verzichtete auf einen Start beim Sprint am Samstag, da er sich auf längeren Strecken eher zu Hause fühlt. Bemerkenswert ist bei beiden, dass sie neben dem jeweiligen Studium den nordischen Skisport noch auf einem solch hohen Niveau betreiben, dass sie sich auf Augenhöhe mit den "Profis" in ihrem Alter messen können. Dazu gehört ein hohes Maß an Disziplin, aber wenn es sich nicht anders einrichten lässt, muss man eben der Uni einmal den Vorrang geben.Nach der Anreise am Freitag, Streckenbesichtigung und Skitest stand ein Sprint über 1,6 Kilometer in der freien Technik an. Bei den Jungs in der Klasse U16 legte Jonas Mendl einen starken Auftritt hin und platzierte sich nach dem Prolog mit nur 6 Sekunden Rückstand am Ende mit Rang 10 an der Spitze seiner Altersklasse. Auch Fredericka Uschold machte bei den Mädchen in der U16 ein gutes Rennen und wurde 16. Den größten Erfolg für den SCMK an diesem Tag erzielte Jonas Schröter. Nach einem überragenden Prolog mit über drei Sekunden Vorsprung musste er sich im Finale nur Friedrich Moch aus Isny geschlagen geben.Am Sonntag ging es im Einzelstart Rennen in der klassischen Technik gegen die Uhr. Anders als bei Massenstart-Rennen wird hier nicht taktiert, sondern jeder versucht, seine Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren. Also von Anfang an hohes Tempo. Bei diesem Wettkampf erreichte Jonas Mendl Platz 19, Fredericka Uschold Rang 23. Jonas Schröter ging seine 10 Kilometer lange Strecke mit sehr hohem Tempo an und lang bei Kilometer 5 auf Rang 6., doch er konnte das Tempo an diesem Tag nicht hochhalten und erreichte am Ende den 23. Platz. Jakob Lauerer lieferte mit Rang 14 ein solides Ergebnis bei den Junioren, mit dem er zufrieden war.