28.03.2018

Einmal mehr können die Skilangläufer des SC Monte Kaolino Hirschau auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, die am vergangenen Wochenende mit der deutschen Meisterschaft auf der Langstrecke und den Staffeln abschloss.

Die Saison 2017/18 ging mit Langlauf-Fest in Reith im Winkl zu Ende. Am Freitag begann das Fest mit der Regionalstaffel der Skiverbände, am Samstag fand dann das Massenstartrennen in der klassischen Technik statt und am Sonntag die Vereinsstaffeln. Dieses Format war die letzten 20 Jahre von der Bildfläche verschwunden und wurde erstmals wieder durchgeführt.Mit hochkarätiger Beteiligung, denn alle Olympia-Teilnehmer des DSV, mit Ausnahme von Andi Katz, waren am Start. Zudem viele ehemalige Spitzensportler, Trainer und Funktionäre und eine Menge an Zuschauern, wie es sie bei einem Langlauf Event, von Weltcups abgesehen, in Deutschland selten gibt. Beim Teamsprint am Freitag verpassten gleich drei Hirschauer das Podest knapp und wurden mit ihren Staffelpartnern Vierte. Den Anfang machte Jonas Mendl, nach einer starken Saison in der Staffel BSV III gesetzt, in der Klasse U16m. Bei den Jungs in der U18 sprintete Jonas Schröter mit seinem Partner Anian Sossau in der besten bayerischen Staffel ebenfalls auf Platz vier, genauso wie Moritz Bauroth bei den Junioren.Am Samstag beim Massenstart Rennen in der klassischen Technik ging ein großes Teilnehmerfeld gemeinsam auf die Strecke. Dreimal 10 Kilometer waren zu absolvieren. Jakob Lauerer wurde über die 30 Kilometer als bester Kaoliner Elfter, gefolgt von Moritz Bauroth auf Rang 13 und Jonathan Epp auf Platz 15. Über die 20 Kilometer lange Strecke erreichte Jonas Schröter Rang sieben.Besonders freuten sich die Trainer und Aktiven des SCMK darüber, dass sie in der Vereinswertung den zweiten Platz hinter dem "großen" SC Oberstdorf belegten und damit für ihre hervorragende Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wurden, die zu den besten in ganz Deutschland gehört.