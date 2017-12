Sport Hirschau

11.12.2017

3

0 11.12.2017

Der Winter bisher hat dieses Jahr die Erwartungen der Skilangläufer mehr als erfüllt und so konnte planmäßig das erste Rennen um den Nordbayern-Cup ausgetragen werden.

Ort der Veranstaltung war Neubau im Fichtelgebirge, die Oberfranken sind schon seit rund zwei Wochen mit genug Naturschnee gesegnet, in Hirschau musste der Skiclub erst noch etwas nachhelfen, doch seit Sonntag Abend ist die mit Kunstschnee belegte Ein-Kilometer-Strecke geöffnet und bietet beste Trainingsbedingungen.Nach all den Trainingsstunden im Sommer und Herbst freute sich der Langlaufnachwuchs natürlich darauf, mit den Konkurrenten aus ganz Nordbayern wetteifern zu können. Bei knackigen minus 6 Grad ging Sonntag Vormittag der erste Wettkampf der Saison los. Freie Technik, je nach Alter zwischen 0,5 und 6 Kilometern.Die Vereine mit den größten Teilnehmerzahlen waren neben dem Ausrichter SC Neubau der SC/TV Gefrees, die Skiclubs Großberg und Furth im Wald und der SCMK Hirschau. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in den Schülerklassen. Hier kam es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren zu einem Anstieg, so dass durchaus 10 bis 15 Kinder in einer Altersklasse an den Start gingen.Gold für Hirschau holten: Kilian Huber, Tobias Loos, Emil Paul, Ella Paul, Lisa Gebhardt, Miriam Reisnecker und Jonathan Epp, Letzterer mit der Tagesbestzeit über die 6-km-Strecke. Aktuelle Infos: sc-montekaolino.com