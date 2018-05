Sport Hirschau

Für den ersten Platz hat es in diesem Jahr nicht gereicht. 10,7 zu 10,8 hat der FC Edelsfeld gegen den SCMK Hirschau gewonnen. 10,8, das ist das Durchschnittsalter der Kinder, die in der Jugendmannschaft 1 des SCMK am diesjährigen Landkreislauf an den Start gingen. In den vergangenen Jahren hat der Skiclub die Wertung für die jüngste Mannschaft immer für sich entschieden. "Diese Wertung ist uns wichtiger als der Sieg bei den Herren", erklärt Johannes Pfab, der seit letzter Saison der Cheftrainer der Hirschauer ist. Warum? "Weil dies ein Indikator für unsere Jugendarbeit ist."

Die Kindermannschaft der Hirschauer Skilangläufer hat in der Gesamtwertung den 116. Platz erzielt und damit mehr als die Hälfte der Teilnehmer hinter sich gelassen. Dass die jungen Sportler im Training verheizt werden, nur um bei Wettkämpfen erfolgreich zu sein, ist aber nicht zu befürchten, versichert Johannes Pfab.Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter und Können entsprechend in verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt. In diesem Alter haben die Kids im Durchschnitt drei Mal pro Woche Training. Die meisten Einheiten erfolgen noch auf spielerischer Basis. "Ein ebenso wichtiger Baustein ist die Abwechslung im Training", ergänzt Regina Lingl, die ebenfalls Trainerin bei den Hirschauern ist. "Wir machen alles, von Spiel, Kraft- und Geschicklichkeit in der Halle bis hin zum Inline, Rad und Lauftraining," so die Trainerin weiter, "und natürlich Skilanglauf.""Dieser Erfolg kommt folglich nicht von der Härte des Trainings, sondern einfach daher, dass die Kinder kontinuierlich das ganze Jahr über sehr abwechslungsreich trainieren", sind sich die beiden Trainer einig.Johannes Pfab schränkt jedoch ein, dass das Ziel dieses immensen Aufwands den die Hirschauer betreiben, schon ist, die Kinder ab dem Jugendalter an die nationale Spitze im Skilanglauf heranzuführen. Dass dies immer wieder gelingt, haben die Hirschauer bereits unzählige Male gezeigt. In der abgelaufenen Saison belegte der SCMK deutschlandweit den zweiten Platz der Gesamtwertung des Deutschen Skiverbandes. Darin fließen die Ergebnisse der zwei höchsten nationalen Rennserien, Schülercup und Deutschlandpokal, ein.