29.10.2017

Das Spitzenspiel der 2. Kegel-Bundesliga im Hirschauer Sportpark zwischen Rot-Weiss Hirschau und Spitzenreiter TSV Großbardorf war eine klare Angelegenheit. Die Gäste waren einfach zu stark und gewannen mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3639:3580 Holz. Eine bittere Erkenntnis für die Hirschauer, die nun fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben.

Zu Beginn sah es für die Gastgeber noch ganz gut aus. Zwar lagen sie leicht hinten, waren aber immer in Schlagdistanz. Mike Oettl heimste den Punkt gegen Marco Schmitt ein. Er setzte sich mit 607:578 Holz und 3:1 Sätzen durch und lieferte dabei wieder eine Top-Leistung ab. Im anderen Duell hatte es Daniel Rösch mit dem besten Großbardorfer, Pascal Schneider, zu tun. Die Zuschauer sahen spannende Durchgänge, am Ende lag der Gästespieler mit 2,5:1,5 Sätzen und 629:592 Holz vorne. Im Duell zwischen Bastian Baumer und Christian Helmerich war die Lage von Anfang an klar. Helmerich spielte stark und ließ dem Hirschauer mit 4:0 Sätzen und 612:577 Holz keine Chance. Das war ein bitterer Zwischenstand, zumal die Hausherren um die Stärken des zweiten TSV- Trio wusste. Auch wenn sich die Kaoliner in der zweiten Hälfte bisher immer steigern konnten, war das diesmal trotzdem ein schweres Unterfangen.Robert Rösch luchste seinem Kontrahenten Rene Wagner bei 164:155 den ersten Satzpunkt ab. In den nachfolgenden Durchgängen war es ein Spiel auf Augenhöhe, das letztlich bei 2:2 Sätzen mit 604:599 Holz knapp an Wagner ging. Patrick Krieger holte sich gegen Andy Behr ebenfalls den ersten Satz und musste, auch wie Rösch, sein Match ganz knapp abgeben (1:3, 613:614). Krieger war zwar Hirschaus Bester, aber an diesem Tag fertig mit der Welt. Ein Unentschieden war nun nur noch möglich, wenn Alexander Held die Differenz von 59 Kegel aufgeholt hätte. Doch er verlor sein Spiel mit 1:3 und 592:602.Auch wenn diese Niederlage die Hirschauer schmerzt - sie werden nicht in ein Tief fallen, sondern gleichermaßen motiviert an die noch anstehenden Aufgaben gehen. Schon kommenden Samstag werden sie sich im Pokalspiel gegen BC Schretzheim erneut beweisen dürfen.

Oettl - Schmitt 3:1/660:578/1:0 D. Rösch - Schneider 1,5:2,5/592:629/1:1 Bastian - Helmerich 0:4/577:612/1:2 R. Rösch - Wagner 2:2/599:604/1:3 Krieger - Behr 1:3/613:614/1:4 A. Held - Franke 1:3/592:602/1:5

Gesamt: 3580:3639/1:7