Sport Hirschau

15.02.2018

5

0 15.02.2018

Der TTC Kolping richtete den Ortsentscheid für die Mini-Meisterschaften aus, eine Veranstaltung des Deutschen Tischtennisbunds. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis zwölf Jahre, die keine Spielberechtigung in einem Verein besitzen. Jugendwart Philipp Amann erklärte den neun Teilnehmern den Modus. Nach zwei Stunden Wettkampf mit schönen Ballwechseln vergab er Medaillen, Urkunden und Preise. Die vier Besten jeder Altersklasse sind für den Kreisentscheid am Sonntag, 11. März, in Schmidmühlen qualifiziert. In der Altersklasse ab 2005 setzte sich Leon Leikermoser gegen Lukas Groß durch. In der Altersklasse ab 2007 holte sich Jannik Bauer die Goldmedaille vor Jonas Schenzel und Korbinian Lauerer. Bei den Jüngsten ab 2009 siegte Jonathan Kern vor Tim Leikermoser, Johannes Kern und Elias Schenzel.