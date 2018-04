Sport Hirschau

18.04.2018

13

0 18.04.201813

Die zehn besten Athletinnen am Balken, Boden, Stufenbarren und Sprung, die sich beim Gau-Liga-Cup in Erbendorf qualifiziert hatten, starteten beim Top-Ten-Cup der Gerätturnerinnen in Hirschau. Insgesamt traten 92 Turnerinnen aus der nördlichen Oberpfalz an.

Neben Gastgeber TuS Hirschau waren der TV Amberg, TSV Erbendorf, die TG Tirschenreuth, der ATSV Tirschenreuth, TuS Rosenberg, die DJK Pressath, DJK Windischeschenbach und die TSG Aktiv Ebnath vertreten. Für die Hirschauer Riege hatten sich die sechs Jugendturnerinnen Eva Pichl, Paula Jäger, Vera Sabisch, Marie Karg, Julia Dennerlein und Luisa Meyer qualifiziert, in den jüngeren Klassen starteten Amelie Kny, Helen Kny, Luzie Günther, Christina Beck, Lena Lassman, Antonia Gebhardt, Sienna Dine. Dieser Wettbewerb wird jahrgangsoffen ausgetragen und so kam es vor, dass der Altersunterschied schon mal vier Jahre betrug.Die Hirschauerinnen präsentierten sich leistungsstark und so erturnte sich fast jede einen Pokal. In der Leistungsklasse 6 am Boden waren sie nicht zu schlagen, die beste Leistung zeigte Lena Lassmann, ebenso wie Helen Kny, deren sehr elegante Übung die Kampfrichterinnen überzeugte. In der höheren Leistungsklasse glänzte Luisa Meyer mit Flick-Flacks und Saltos und wurde Zweite. Marie Karg zeigte am 1,25 Meter hohen Sprungtisch einen Handstützüberschlag mit halber Drehung und bekam ebenfalls einen Pokal. Luzie Günther gewann am Stufenbarren souverän mit nur 0,5 Punkten Abzug.In der Leistungsklasse 6 errang Eva Pichl den dritten Platz. Die Kippen, Umschwünge am unteren und oberen Holm gelangen auch Julia Dennerlein bestens und mit ihrem gestandenen Salto-Abgang erkämpfte sie sich Platz zwei. Am Schwebebalken belegte Marie Karg den zweiten und Paula Jäger den dritten Platz. In der höchsten Leistungsklasse, der P 9, siegte Luisa Meyer.