Sport Hirschau

11.08.2017

7

0 11.08.2017

Niederlage, Sieg, Remis - der TuS/WE Hirschau hat nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Nord alle Ergebnisvarianten eingefahren. Das Unentschieden gegen Vohenstrauß war nicht das Gelbe vom Ei. "Mit dem Punkt müssen wir leben, mehr war einfach nicht drin", sagt Trainer Jörg Gottfried. "Zwar war die Defensivleistung in Ordnung, in der Offensive allerdings konnten wir uns nicht entscheidend durchsetzen und waren auch nicht kreativ genug". Auch die Mannschaft war mit der eigenen Leistung nicht zufrieden und ist gewillt, am Wochenende wieder das andere, das positive TuS/WE-Gesicht zu zeigen. Allerdings behindern nun dicke Personalsorgen dieses Vorhaben.

Nur zwölf Spieler

Aufsteigerduell am Feiertag

Für die beiden schweren Spiele bei der SpVgg Schirmitz am Samstag, 12. August (16 Uhr), und gegen Inter Bergsteig am Dienstag, 15. August (15.15 Uhr), in Hirschau stehen Jörg Gottfried nur zwölf Spieler zur Verfügung, der Rest fehlt wegen Urlaub oder befindet sich im Krankenlazarett. Somit ist eine erneute Änderung der Startformation unumgänglich, es bleibt zu hoffen, dass man am Wochenende von weiteren Verletzungen verschont bleibt.In Schirmitz misst sich Hirschau am Samstag mit einem Gegner, der nach Platz zehn im Vorjahr und einer massiven personellen Fluktuation im Sommer überraschend stark mit sieben Zählern gestartet ist. Coach Josef Dütsch ist hier in der vierten Saison tätig und hat einen ausgeglichenen und geschlossenen Kader zur Verfügung, der schwer auszurechnen ist. Für die Kaoliner steht hier an erster Stelle, eigene Fehler zu vermeiden und die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden, um nach vorne durchschlagskräftiger zu werden.Am Feiertag trifft der TuS/WE dann im Hirschauer Sportpark auf Mitaufsteiger Inter Bergsteig, den einzigen Bezirksligisten, den man aus den vergangenen beiden Spielzeiten kennt. Inter-Trainer Markus Kipry kann nahezu auf den bewährten Kader der Vorsaison zurückgreifen, zudem wurde dieser punktuell verstärkt. In die Saison gestartet ist der SV Inter Bergsteig Amberg wie der TuS/WE mit vier Zählern, allerdings ist die Erinnerung beim TuS/WE an das 0:3 aus dem April dieses Jahres noch ziemlich frisch. Es gilt am Dienstag die enorm spielstarke Offensive der Amberger besser in den Griff zu bekommen und die Mittelfeld-Schaltstellen aus dem Spiel zu nehmen. Ziel sollte es sein, viel eigenen Ballbesitz zu kreieren und den Gegner damit "zum Laufen zu bringen".