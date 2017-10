Sport Hirschau

20.10.2017

Der erste kleine Schritt aus dem Tabellenkeller ist gemacht, bei dem klaren 4:1-Sieg zeigte der TuS/WE Hirschau dem SC Katzdorf im Kirwaspiel die Grenzen auf. Endlich brachte man die eigenen Stärken wieder auf den Rasen und vor allem Tempo in die eigenen Aktionen, vor Wochenfrist wurde es ja schon angesprochen: Die Mannschaft kann es, sie muss es nur zeigen. Mit dem vierten Saisonsieg hat der TuS/WE nun den Kontakt zum unteren Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Nord hergestellt, belegt allerdings immer noch einen gefährdeten Platz. Zum Vorrundenabschluss gastiert Hirschau am Sonntag, 22. Oktober (15 Uhr), beim Mitaufsteiger SV Kulmain.

Die Truppe von SV-Trainer Oliver Drechsler hat eine ähnliche Bilanz wie der TuS/WE und liegt einen Rang und nur drei Zähler hinter den Kaolinern. Den Betriebsunfall Kreisliga reparierte der SVK mit dem sofortigen Wiederaufstieg, einen wesentlichen Anteil hatte die Heimstärke, zu Hause blieb Kulmain ungeschlagen. In der laufenden Saison wurden acht der zwölf Punkte daheim geholt. TuS/WE-Trainer Jörg Gottfried war erleichtert nach dem Katzdorf-Sieg: "Endlich haben wir uns mal belohnt und unsere Chancen in Tore umgemünzt. Die Mischung aus Lauffreudigkeit, gutem Umschaltspiel und Zweikampfstärke waren die Schlüssel zum Sieg. In Kulmain sollten wir die leichten Abspielfehler tunlichst vermeiden." Ein Sieg würde den TuS/WE auf sechs Punkte Abstand zum SVK bringen und für einen versöhnlichen Vorrundenabschluss sorgen. Bislang brachte man gegen direkte Tabellennachbarn wenig zusammen, es wäre an der Zeit, dies zu ändern. Neben den Langzeitverletzten wird wohl Hubert Heckmann ausfallen.