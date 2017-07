Sport Hirschau

30.07.2017

Einen Zähler hatten die Kaoliner bei Detag Wernberg angestrebt - mit einer erneut starken und vor allem mannschaftlich geschlossenen Leistung sprang sogar der erste Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Nord heraus. Personell mussten beide Trainer improvisieren, beim TuS/WE fiel kurzfristig Stefan Pfab aus, dafür stand Rückkehrer Martin Kügler in der Startelf, bei den Hausherren war Neuzugang Dominik Kozisek nicht im Kader.

In der munteren Anfangsphase hatte der TuS/WE die erste gute Chance durch Sebastian Weih, dessen Lupfer aber das von Matthias Jahn gehütete Gehäuse verfehlte. Der Schlussmann des TSV Detag agierte oftmals weit vor dem eigenen Tor, ein gefährliches Spiel, das später Folgen haben sollte. Nach rund zehn Minuten verflachte die Partie und spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. In der 37. Minute wurde der Wernberger Timo Luff auf die Reise geschickt und ließ Alexander Köck im Kasten der Kaoliner mit einem wuchtigem Schuss ins lange Eck keine Chance.Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag: Der verwarnte Torschütze Timo Luff leistete sich gegen Daniel Huber ein überflüssiges Foul und musste mit der Ampelkarte vom Feld. Wernberg stellte auf Dreierkette um, um die personelle Unterzahl im Mittelfeld auszugleichen. In der 69. Minute misslang Detag-Torhüter Jahn ein Klärungsversuch vollkommen, er schoss Sebastian Weih an, der wenig Mühe hatte, den Ausgleich zu erzielen. Wenig später verhinderte Alex Köck mit einer tollen Aktion ein Eigentor von Benny Sehr. In der 81. Minute stand wieder Matthias Jahn im Mittelpunkt: Er klärte zwar einen langen Ball im Zweikampf mit Michael Pienz, sein Rettungsversuch landete aber bei Martin Freimuth, der aus rund 40 Metern den Ball zum umjubelten Siegtreffer für die Gottfried-Truppe ins verwaiste Tor schlenzte.TSV Detag Wernberg: Jahn, Sefl (78. Pröls), Riedl (63. Mann), T. Luff, Maly (70. P. Luff), Hrudec, Rauen, C. Luff, Reis, A. Luff, Maunz.TuS/WE Hirschau: Köck, Huber, Heckmann, Brinster, P. Falk, J. Pfab, Weih (70. Freimuth), Schärtl (46. Pienz), Kügler, Sehr (78. S. Falk), Hirmer.Tore: 1:0 (37.) Timo Luff, 1:1 (69.) Sebastian Weih, 1:2 (81.) Martin Freimuth - SR: Stefan Linß (TSV Bayreuth St. Johannis) - Zuschauer: 148 - Gelb-Rot: (49.) Timo Luff (Detag), wiederholtes Foulspiel.