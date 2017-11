Sport Hirschau

Durchschnaufen war für den TuS/WE Hirschau angesagt, die für den Samstag angesetzte Partie in Vohenstrauß fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Es wurden nur zwei Partien in der Fußball-Bezirksliga Nord gespielt, wobei das aus Hirschauer Sicht interessanteste in Kulmain stattfand und das erhoffte Resultat brachte.

(cgh) Somit bleibt der Abstand auf den SV Kulmain bei zwei Punkten. Am Sonntag, 19. November, heißt nun der letzte Heimgegner in diesem Jahr um 14.15 Uhr im Hirschauer Sportpark SpVgg Schirmitz.Der Tabellendritte spielt eine ausgezeichnete Saison, hat erst zwei Niederlagen auf dem Konto und seit zehn Spielen nicht mehr verloren. Trainer Josef Dütsch steuert das homogene Team und kann sich auf die Standards seiner Mannen verlassen, die meist von Bastian Dütsch ausgeführt und oft von Michael Wells oder Markus Peetz (zehn Saisontore) gefährlich aufs Tor gebracht werden, wie Hirschau im Hinspiel schmerzhaft erleben musste.Beim 1:2 verkauften sich die Kaoliner teuer, erst ein Doppelschlag und personelle Unterzahl brachten die Gottfried-Truppe auf die Verliererstraße. Der Hirschauer Trainer ist sich der Schwere der Aufgabe deutlich bewusst, weiß aber auch, dass seine Jungs gerade gegen die starken Gegner meist eine starke Leistung aufs Feld gebracht haben."Die SpVgg wird uns schon in der eigenen Hälfte anlaufen und unter Druck setzen", so Jörg Gottfried, "Das heißt für uns, mit konzentriertem und genauem Passspiel diese erste Linie schnell zu durchbrechen, dann werden sich auch Räume für uns auftun."Die Spielabsage zuletzt hatte Vor- und Nachteile. Zwar verbesserte sich die personelle Lage etwas, der an sich schon enge Terminplan wird aber noch enger, deshalb hofft Gottfried schon, dass gespielt wird. Neben den Langzeitverletzten fehlt Florian Stegmann (Rippenprellung).