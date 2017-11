Sport Hirschau

03.11.2017

03.11.2017

Ein Punkt wurde es für den TuS/WE Hirschau beim Gastspiel in Sorghof, jener Punkt hievte die Kaoliner wieder auf den Relegationsplatz. Die Tatsache, dass der Rückstand auf Platz acht nur fünf Zähler beträgt, zeigt, wie eng es in dieser Saison in der Bezirksliga Nord zugeht.

Und eigentlich ist es ja auch so, dass Partien gegen direkte Tabellennachbarn eine besondere Bedeutung haben, allerdings tut sich der TuS/WE in eben dieser Hinsicht sehr schwer, denn gegen die letzten sieben Mannschaften der Liga wurde lediglich ein Sieg geholt, das war das 2:1 beim TSV Detag Wernberg am zweiten Spieltag.Eben jener Detag gastiert nun am Sonntag, 5. November, um 14.15 Uhr im Hirschauer Sportpark. Vier Zähler liegt die Mannschaft von Spielertrainer Christian Luff vor den Kaolinern, ein Zwischenspurt Anfang Oktober mit drei Siegen (FC Amberg II, Ensdorf und Schmidgaden) hievte den TSV wieder aus dem Abstiegssumpf ins Mittelfeld. Die Sorgenfalten bleiben jedoch in Wernberg, da man einfach nicht richtig auf die Beine kommt. Mit groben individuellen Fehlern bringt sich eine Mannschaft, die das Potenzial hat, um vorne mitzuspielen, immer wieder um den Lohn.Demzufolge hat der TuS/WE auch Respekt, Coach Jörg Gottfried: "Es geht gegen einen offensivstarken Gegner, was für uns bedeutet, dass wir sehr gut gegen den Ball arbeiten müssen und als Team entsprechend verteidigen müssen. Wir müssen Wernberg zu Fehlern zwingen und diese dann auch ausnutzen, sonst stehen wir am Ende wieder wie schon so oft in dieser Spielzeit mit leeren Händen da."Mit dem Punkt in Sorghof bei widrigen äußeren Bedingungen war der Hirschauer Übungsleiter zufrieden. Personelle Probleme machen dem Coach die Kaderplanung alles andere als einfach, aufgrund Verletzungen und Urlaub wird man wohl nur einen Rumpfkader stellen können. Allerdings wird man dennoch die Qualität auf dem Platz bringen können, um den wichtigen Heimsieg einfahren zu können.