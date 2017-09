Sport Hirschau

22.09.2017

22.09.2017

Unerwartet, aber hochverdient nahm der TuS/WE Hirschau vom ehemaligen Titelanwärter in Schwarzhofen drei Punkte mit und stieß den SVS noch tiefer in die Krise. Für die Kaoliner geht es nun am Samstag, 23. September (14 Uhr), zur SpVgg Pfreimd, dem gestürzten Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord. Es ist wieder eine schwere Prüfung für die Gottfried-Truppe, womit diese aber augenscheinlich auch prima klarkommt. Ein später Gegentreffer in Vohenstrauß kostete der Mannschaft von SpVgg-Trainer Alexander Götz den "Platz an der Sonne", den man sich nun punktgleich mit dem SV Hahnbach teilen muss. Sechs Spiele war man zuvor ungeschlagen, was deutlich macht, dass Pfreimd nicht von ungefähr so weit oben steht. Die robuste Truppe um die beiden brandgefährlichen Offensivakteure Sebastian Ring (fünf Treffer) und Bastian Lobinger (zwölf Tore) will sich natürlich gegen die Kaoliner für die zweite Saisonpleite rehabilitieren.

30 Tore zeigen, dass die SpVgg offensivstark ist, 17 Gegentreffer zeigen allerdings auch, dass die Götz-Truppe nicht unverwundbar ist. Das weiß auch TuS/WE-Trainer Jörg Gottfried: "Wir treffen auf einen Gegner, der das Umschaltspiel sehr gut beherrscht, aber in der Defensive durchaus Schwächen aufweist. Insofern müssen wir wieder die Tugenden Laufbereitschaft und taktische Disziplin in die Waagschale werfen, um bestehen zu können. Im Angriff gilt es, Nadelstiche zu setzen." Für den erneut guten Auftritt in Schwarzhofen lobte er sein Team, Umschaltspiel, Zweikampfverhalten und taktisches Verhalten waren hervorragend. An den Kontern müsse noch gearbeitet werden. Diesmal fehlen Johannes Pfab, Michael Pienz, Simon Falk und Johannes Schuster, so dass Gottfried zu Umstellungen gezwungen ist.