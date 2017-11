Sport Hirschau

10.11.2017

Allmählich muss Fußball-Bezirksligist TuS/WE Hirschau aufpassen, dass der ominöse zwölfte Tabellenplatz nicht außer Reichweite gerät. Fünf Zähler sind es mittlerweile zum ersten Nichtabstiegsrang, die letzte Niederlage gegen Detag Wernberg war hier alles andere als förderlich. Es wäre zwar für die Moral des Teams prima gewesen, nach einem 0:2 in Unterzahl noch einen Punkt mitzunehmen, so richtig geholfen hätte der eine Zähler aber auch nicht unbedingt. Ändern lässt es sich nun nicht mehr, es bleibt der Makel haften, dass man gegen Teams in unmittelbarer Tabellennähe nichts holt. Am Samstag, 11. November (14 Uhr), geht die Reise nun zur SpVgg Vohenstrauß.

Die Truppe von Trainer Ronny Tölzer hat sich nach einem ganz schwachen Saisonstart gefangen und belegt derzeit Platz neun, muss allerdings nach wie vor nach unten schielen. In den letzten vier Spielen holte die SpVgg nur einen Sieg, was allerdings keineswegs bedeutet, dass die Kaoliner hier locker und leicht die Punkte mitnehmen. Es wartet ein unangenehmer Gegner auf den TuS/WE, was sich schon beim 1:1 im Hinspiel in Hirschau deutlich zeigte.Etwas angefressen war TuS/WE- Trainer Jörg Gottfried nach dem Heimspiel gegen Detag: "Wir haben die erste Halbzeit völlig verpennt, Detag war klar besser und auch verdient in Front. Im zweiten Abschnitt haben wir dann dennoch Moral und Biss bewiesen und uns fast belohnt, fast eben... Sicherlich haben einige Akteure gefehlt, aber das lasse ich nicht als Entschuldigung gelten, denn in Halbzeit zwei hat die Mannschaft ja gezeigt, dass sie es kann." Ratlos machen den Coach die Schwankungen der Mannschaft. Auf ein, zwei gute Spiele folgt oft wieder ein unerklärlicher Leistungsabfall, es ist nicht die Konstanz vorhanden, die man braucht, um eine Serie zu starten und die Abstiegsregion zu verlassen. Es wird Zeit, dass man die Lage realisiert und die Spiele entsprechend angeht, denn niemand will eine Tabelle unterm Weihnachtsbaum, die eine riesige Lücke zum rettenden Ufer darlegt. Philipp Falk und Simon Falk sind zwar wieder aus dem Urlaub zurück, dafür plagen sich einige andere Spieler mit Blessuren herum, so dass wieder einmal der Kader erst kurz vor Spielbeginn feststehen wird.