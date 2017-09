Sport Hirschau

15.09.2017

15.09.2017

Seit drei Spielen ist der TuS/WE Hirschau nun schon ohne Gegentreffer. Eine Tatsache, auf der die Kaoliner aufbauen müssen für die weiteren Aufgaben, denn der nächste Brocken wartet bereits am Sonntag, 17. September (15 Uhr). Es geht zum SV Schwarzhofen. Für die meisten galt der SVS zum Saisonstart als der Topfavorit auf Rang eins der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Realität sieht aber anders aus: Der Vorjahresvierte belegt nach neun Spieltagen den zehnten Platz - einen Zähler nur vor dem TuS/WE.

Der Fehlstart der Schwarzhofener hatte zur Folge, dass das Trainerduo Hechtl/Hermes gehen musste, neuer Mann auf der Kommandobrücke ist nun Ernst Schubert. Dieser bringt sicherlich viel frischen Wind in die Truppe, die bislang ziemlich hinter den Erwartungen blieb. Erhöhtes Augenmerk des TuS/WE gilt dem torgefährlichen Mittelfeld-Duo des SVS, Martin Weiß und Christoph Danner (zusammen bereits 13 Treffer). Diese beiden Akteure sollte man in den Griff bekommen, das ist auch Hirschaus Trainer Jörg Gottfried klar. Die Partie gegen Hahnbach entlockte dem Übungsleiter ein Kompliment für sein Team: "Wir haben dem SV Hahnbach keinerlei Räume in der Tiefe angeboten, waren laufstark und sehr präsent in den Zweikämpfen, defensiv wie offensiv. Dies war auch die Vorgabe an die Mannschaft, die das klasse umgesetzt hat." Wie die taktische Marschrichtung in Schwarzhofen aussehen wird, ließ Gottfried noch offen. "Wichtig ist, dass wir wieder kompakt als Einheit auftreten. Steht wieder die Null und nutzen wir unsere Konterchancen diesmal auch aus, ist es wieder möglich, zu punkten."Den Gegner am Tabellenstand zu messen, wäre falsch, denn der SVS hat in den Partien gegen Inter, FC Amberg II und Schmidgaden bewiesen, dass er auch effektiv und durchschlagskräftig agieren kann. Es ist also wieder sehr wichtig, dass die Kaoliner die Vorgaben ihres Coaches so gut wie möglich aufs Feld bringen. Fehlen werden diesmal Johannes Schuster und der gegen Hahnbach enorm präsente Michael Pienz. Hinter dem Einsatz von Simon Falk steht noch ein Fragezeichen, dafür kehrt der zuletzt gesperrte Stefan Pfab wieder zurück in den Kader des TuS/WE Hirschau.