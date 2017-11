Sport Hirschau

19.11.2017

2

19.11.2017

Vor der Partie hätte der TuS/WE Hirschau einen Zähler gegen den Tabellendritten SpVgg Schirmitz wohl unterschrieben, nach der Nullnummer muss man ganz klar von zwei verschenkten Punkten sprechen. Wenn man zweimal alleine vorm gegnerischen Keeper auftaucht und die Kugel nicht im Tor unterbringt, dann hat man den Sieg auch nicht verdient. Das Toreschießen bleibt nach wie vor das Sorgenkind des TuS/WE und lässt die Mannschaft daher auch im Keller stecken.

In einer niveauarmen und streckenweise sehr zerfahrenen Partie war der Unterschied zwischen dem Drittletzten der Liga und dem Tabellendritten keineswegs erkennbar. Viele Fehlpässe und noch mehr Unterbrechungen zeichneten eine erste Halbzeit, die zu keiner Zeit Bezirksliga-Niveau erreichte. In der 20.Minute hatten die Gäste ihre erste und einzige nennenswerte Chance, als TuS/WE Keeper Andreas Stadler, der für den verletzten Stammkeeper Alexander Köck im Tor stand, einen Freistoß von Bastian Dütsch erst im Nachfassen klären konnte. Fünf Minuten später musste sich SpVgg-Keeper Julian Ramm gegen Raphael Hirmer auszeichnen. Der Pausenpfiff ließ frierende Zuschauer mit der Hoffnung auf eine bessere zweite Halbzeit zurück. Und gleich nach Wiederbeginn hätten die Hausherren in Führung gehen müssen, als Sebastian Weih alleine auf Ramm zusteuerte, den Ball aber am langen Pfosten vorbeisetzte.Mehr und mehr in den Mittelpunkt rückte nun Referee Dennis Martin, der oft den Dialog mit den Akteuren suchte, was seitens der SpVgg Schirmitz gerne angenommen wurde. Nach 67 Minuten wurde Johannes Pfab per Außenrist von Raphael Hirmer eingesetzt, aber er scheiterte an Julian Ramm. Vier Minuten lief der kurz vorher eingewechselte Stefan Pfab alleine auf das Gästetor zu, aber auch sein Schuss strich vorbei.TuS/WE Hirschau: Stadler, Heckmann (88. S. Falk), Brinster, Dietl, C. Falk, J. Pfab, Weih, Schärtl (83. S. Pfab), Schuster, Sehr, HirmerSpVgg Schirmitz: Ramm, Dütsch, Ziegler, Thom (62. Sommer), Hirmer (68. Ryschkewich), Bredow, Peetz, Kormann, Wells, Kargus (85. Smardenkas), WagnerSR: Dennis Martin (SV DJK/TuS Grafenwöhr) - Zuschauer: 153