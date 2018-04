Sport Hirschau

22.04.2018

9

0 22.04.2018

Ehenfeld. Zwei völlig unterschiedliche Hälften sahen die knapp 150 Zuschauer beim 3:3-Unentschieden des TuS/WE Hirschau gegen die SpVgg Pfreimd auf der Ehenfelder Löschenhöhe. Die Hausherren gingen nach nur zehn Minuten in Front: Einen Schuss von Lukas Schärtl vom Strafraumeck ließ SpVgg-Keeper Thomas Bergmann abprallen, Raphael Hirmer schaltete am schnellsten und stellte auf 1:0. Turbulent wurde es nach 23 Minuten: Zunächst prüfte Gäste-Torjäger Bastian Lobinger TuS/WE-Schlussmann Alex Köck, die folgende Ecke fing Köck ab und schickte Lukas Schärtl auf die Reise, der Bergmann umspielte und das 2:0 erzielte. Nicht mal zwei Minuten später brachte Johannes Pfab eine Ecke nach innen und Lukas Schärtl hatte wenig Mühe, auf 3:0 zu stellen.

Die Gäste unterstrichen in dieser Phase, warum sie derzeit durch die Liga taumeln und hatten bis auf den Lobinger-Schuss keine richtige Torchance, weil die Hausherren taktisch klug die Räume eng machten und immer wieder gefährliche Konter starteten. Dies sollte sich in Durchgang zwei grundlegend ändern, das extrem straffe Programm der vergangenen Wochen machte sich bemerkbar. Die personell stark dezimierten Hausherren stellten den Spielbetrieb weitestgehend ein, schlugen oftmals nur die Bälle nach vorn und überließen dem Tabellenzweiten Ball und Spiel. Schon nach drei Minuten in Hälfte zwei gelang den Gästen der psychologisch wichtige schnelle Treffer, Dennis Lobinger setzte den Ball gefühlvoll ins lange Eck. In der 66. Minute vergab Benny Sehr nach Pfab-Ecke per Kopf die große Chance, den alten Abstand wieder herzustellen. Drei Minuten später konnte Bastian Lobinger wenig für sein 28. Saisontor, per Pressschlag kullerte der Ball zum 3:2 über die Linie. Nun wankten die Hausherren und mussten wenig später den Ausgleich hinnehmen. Einen Eckball versenkte Philipp Schön mit einem wuchtigen Kopfball im Winkel, es stand 3:3. In der Schlussviertelstunde zollten dann auch die Gäste den vergangenen Wochen Tribut, beide Teams waren darauf bedacht, einen weiteren Gegentreffer zu vermeiden.TuS/WE Hirschau: Köck, Stegmann, Brinster, Dietl, P. Falk, Schärtl, Horn, Sehr, Hirmer, J. Pfab, S. Falk (62. Basler)SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Most, D. Lobinger, B. Lobinger, Mischinger (65. Sebald), Herzog (80. Ring), Zeus (86. Gottfryd)Tore: 1:0 (10.) Raphael Hirmer, 2:0/3:0 (24./25.) Lukas Schärtl, 3:1 (48.) Dennis Lobinger, 3:2 (67.) Bastian Lobinger, 3:3 (72.) Philip Schön - SR: Fabian Kussinger (TV Waldmünchen) - Zuschauer: 147