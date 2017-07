Sport Hirschau

Nicht nur die Hirschauer Spieler sondern auch viele Zuschauer freuen sich auf das erste Spiel ihres Teams in der Bezirksliga - aber nach dem Abpfiff der Partie gegen den SV Sorghof ist die Freude etwas gedämpft.

Ehenfeld. Denn mit dem Landesliga-Absteiger SV Sorghof trat der erwartet starke Gegner beim ersten Spiel der Saison auf der Ehenfelder Löschenhöhe an. Von Anfang an sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes spannendes Spiel. In der 14. Minute wurde Benedikt Sehr bei einer Rettungsaktion angeschossen, und der Ball flog unhaltbar ins eigene Tor.Der Aufsteiger TuS/WE Hirschau ließ sich durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und gestaltete die Partie weiterhin offen. Im weiteren Verlauf setzte sich aber die Abgeklärtheit und Routine der Sorghofer immer mehr durch und führte zum 2:0 in der 41. Minute durch einen Schuss von Andreas Meyer.Nach der Halbzeitpause verstärkten die Hirschauer den Druck und hatten durch Martin Freimuth und Lukas Schärtl hochkarätige Tormöglichkeiten. Aber es schlug auf der anderen Seite ein: Udo Hagerer erhöhte in der 63. Minute nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball auf 3:0.Johannes Pfab, verwandelte zwar in der 83. Minute einen an Benedikt Sehr verursachten Foulelfmeter und das Kaolinpott-Team ließ auch danach in ihren Bemühungen ein Tor zu schießen nicht nach, was aber nicht mehr gelang.TuS/WE Hirschau - SV Sorghof 1:3 (0:2) TuS/WE Hirschau: Koeck, Heckmann, Brinster, Falk, Pfab, Schärtl, Schuster, Freimuth, Sehr, Hirmer, Pienz. SV Sorghof: Götz, Rudlof, Regler, Becker, Siegert, Hagerer, Watzel, Ritter, Meyer, Götzl, Steiner. Tore: 0:1 Benedikt (Eigentor) (14.), 0:2 Meyer (41.), 0:3 Hagerer (63.), 1:3 Pfab (Foulelfmeter) (83.) - SR: Johannes Becher (Schwarzenbach) - Zuschauer: 265