Sport Hirschau

01.10.2017

Nichts war's mit dem vierten Saisonsieg für den TuS/WE Hirschau. Statt des erhofften Dreiers setzte es die sechste Saisonniederlage in der Bezirksliga Nord, die die Kaoliner nun wieder dicke in den Abstiegskampf drückt. Die Gäste waren von Beginn an gedankenschneller als die Hausherren, schon nach fünf Minuten bewahrte TuS/WE-Keeper Alexander Köck gegen Matthias Schreyer sein Team vor dem Rückstand. Den gab es dann zwei Zeigerumdrehungen später, als die Gastgeber den Ball nicht klären konnten, wieder war es dann Matthias Schreyer, der mit einem satten 20-Meter-Schuss für das 0:1 sorgte.

Wer nun dachte, der Gegentreffer weckt die Gastgeber auf, sah sich getäuscht. Immer wieder tauchte der FC Wernberg - meist in Person von Matthias Schreyer - vor dem Gehäuse der Kaoliner auf, konnte aber nicht nachlegen. Die Heimelf leistete sich viel zu viel Abspielfehler und wirkte seltsam gehemmt, erst kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Benedikt Sehr nach einer Ecke die erste nennenswerte Möglichkeit. Im zweiten Abschnitt zogen sich die Gäste weiter zurück und überließen den Hausherren den Spielaufbau. Aber auch diese Freiräume nutzen die Gottfried-Schützlinge nicht aus. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte die Mannschaft von Gäste-Coach Erwin Zimmermann die Entscheidung auf dem Fuß, als Matthias Schreyer alleine auf Alexander Köck zusteuerte, Hirschaus Keeper blieb Sieger. Kurze Zeit später verfehlte dann Andreas Lorenz nach Hereingabe von Maximilian Schatz um Zentimeter das 0:2. Und die Hausherren? Brachten offensiv nach wie vor nur Stückwerk zusammen, Jonas Lang im Wernberger Kasten hatte einen geruhsamen Nachmittag. Fast wäre dem TuS/WE zwei Minuten vor dem Ende doch noch der Ausgleich gelungen durch Lukas Schärtl, aber Lang bereinigte die Situation.TuS/WE Hirschau: Köck, Huber, Heckmann, Dietl (77. Horn), P. Falk, J. Pfab, Schärtl, Freimuth (77. Weih), Sehr (66. Stegmann), Hirmer, S. PfabFC Wernberg: Lang, Schmid, Biller, Wagner, Zimmermann, Schatz (75. Winkler), Lindner, Lorenz, Schwirtlich, Ebenburger, Schreyer (85. Schweiger)Tor: 0:1 (7.) Matthias Schreyer - SR: Marco Franz (Sportring Bayreuth) - Zuschauer: 184