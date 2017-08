Sport Hirschau

15.08.2017

Der "Vize" schlägt seinen Meister: Mit dem gleichen Ergebnis (3:0) wie vor fünf Monaten noch in der Kreisliga setzt sich der SV Inter Bergsteig Amberg auch im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Nord beim TuS/WE Hirschau durch.

Die zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen drückt die Kaoliner in den Tabellenkeller und somit in den Abstiegskampf, Inter Bergsteig hingegen tankt nach zwei heftigen Pleiten wieder Selbstvertrauen. Beiden Teams war am Dienstag von Beginn an die Verunsicherung anzumerken, es entwickelte sich ein Spiel ohne nennenswerte Höhepunkte. Das erste Ausrufezeichen setzte Gästespieler Benjamin Kruppa, der nach einer Viertelstunde sein Team mit einem strammen, aber nicht unhaltbar wirkenden Schuss in Front brachte. Torhüter Alex Köck rettete zunächst einen höheren Rückstand, als er dem allein auf ihn zusteuernden David Kubik sehenswert den Ball vom Fuß nahm (22.). In der 24. Minute gelang Stefan Basler nach schönem Zuspiel von Stefan Dietl fast der Ausgleich, sein Heber ging aber knapp neben das Inter-Tor. Kurz vor der Pause war es dann wieder Basler, der per Direktabnahme nur knapp neben das Gehäuse zielte.Im zweiten Abschnitt hatte die Heimelf mehr Zug zum Tor und ging auch engagierter zu Werke. In der 53. Minute musste Inter-Schlussmann Christopher Hahn hochkonzentriert sein, um ein Geschoss von Stefan Basler zu entschärfen. Der Knackpunkt des Spiels folgte in der 64. Minute: Einen Freistoß von Benjamin Kruppa verlängerte Kapitän Albert Sejdiu per Hinterkopf zum 0:2. Die stark ersatzgeschwächte Gottfried-Truppe versuchte zwar alles, um in die Partie zurückzukommen, machte sich das Leben aber immer wieder - wie die gesamte Partie über - mit einfachen, unnötigen Ballverlusten schwer, so dass nennenswerte Chancen ausblieben. Inter spielte die Partie routiniert und abgeklärt zu Ende und nahm zehn Minuten vor dem Ende auch dankend das Geschenk der Hirschauer Hintermannschaft an, die den Ball vertändelte. Benjamin Schneider ließ sich alleine vor Alexander Köck nicht zweimal bitten und stellte den 0:3-Endstand her.TuS/WE Hirschau: Köck, Stegmann, Dietl, P. Falk, J. Pfab, Weih, Schärtl (73. Heinz), Schuster (83. Losch), Basler, Sehr, HirmerSV Inter Bergsteig: Hahn, Schmidt, Hoffmann. B. Kruppa, G. Sejdiu, Waschkau, Kubik, Mikalauskas, Dauer (82. Becirovic), A. Sejdiu (70. Dürbeck), Scheinherr (78. Schneider)Tore: 0:1 (15.) Benjamin Kruppa, 0:2 (64.) Albert Sejdiu, 0:3 (80.) Benjamin Schneider - SR: Robert Kleffmann (SV Wenzenbach) - Zuschauer: 178