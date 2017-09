Sport Hirschau

24.09.2017

6

0 24.09.2017

Pfreimd. Mit seinen Saisontreffern 13, 14 und 15 sorgte Bastian Lobinger für den 3:0-Sieg der SpVgg Pfreimd in der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS/WE Hirschau. Die Gäste standen wie erwartet sehr tief und überließ Pfreimd das Mittelfeld. Den frühen Rückstand verhinderte Torhüter Alexander Köck, als er einen Schuss von Bastian Lobinger (13.) parierte. Die Möglichkeit zur Gästeführung hatte Stefan Pfab nach einem Konter, doch er verfehlte, nachdem er SpVgg-Schlussmann Bergmann umspielt hatte, das leere Tor. Die Pfreimder Führung fiel dann in der 31. Minute. Nach einem Foul an Christian Most verwandelte Bastian Lobinger den Elfmeter zum 1:0.

Nach der Pause drückte Hirschau auf den Ausgleich, doch die Pfreimder Defensive stand sicher. Die Vorentscheidung dann in der 61. Minute, als Bastian Lobinger eine Flanke seines Bruders Dennis zum 2:0 einköpfte. Kurz darauf fischte Bergmann einen Kopfball aus kurzer Entfernung aus dem Winkel. Der Widerstand der Hirschauer erlahmte nun. Den Schlusspunkt setzte Bastian Lobinger mit seinem dritten Treffer.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, Lösch, Schmid, Most, Dennis Lobinger, Herzog (61. Sebald), Zeus (80. Brunner), Bastian Lobinger, Ring (55. Schießl)TuS/WE Hirschau: Köck, Heckmann (83. Stegmann), Brinster, Dietl, Falk, Schärtl, Horn (68. Weih), Freimuth, Sehr, Hirmer, Stefan Pfab (76. Huber)Tore: 1:0/2:0/3:0 (31., Foulelfmeter/60./85.) Bastian Lobinger - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof) - Zuschauer: 200