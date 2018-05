Sport Hirschau

04.05.2018

6

0 04.05.2018

Fußball-Bezirksligist Hirschau holt einen Punkt in Wernberg und erreicht das Minimalziel. Durch den erwarteten Dreier des SV Kulmain gegen Schmidgaden wächst aber der Abstand zum rettenden Ufer auf fünf Zähler an. Bei nur noch drei Spielen ist klar, was das nun bedeutet für den TuS/WE.

Es helfen nur noch Siege. Gelingt das, steht wohl am letzten Spieltag in Ehenfeld das alles entscheidende Spiel gegen Kulmain auf dem Programm. Nun geht es am Sonntag, 6. Mai, um 15.15 Uhr im Hirschauer Sportpark aber erst einmal gegen den TuS Kastl. Die Truppe von Spielertrainer Simon Schwarzfischer nimmt derzeit Rang fünf ein, bei nur drei Zählern Abstand auf Platz zwei hat der TuS durchaus noch Ambitionen nach ganz oben.Somit werden die Gäste sicherlich entsprechend auftreten im Hirschauer Sportpark und es den Gastgebern alles andere als leicht machen. Das Hinspiel am Mennersberg entschied Kastl mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten mit 2:0 für sich, Torjäger Johannes Kölbl erzielte dabei eines seiner 16 Saisontore - wieder also gilt es, einen der Toptorschützen der Bezirksliga so gut wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. TuS/WE-Coach Jörg Gottfried war mit der Vorstellung seiner Jungs in Wernberg zufrieden. "Trotz der großen Personalsorgen war es eine unserer besten Saisonleistungen. Wir haben tolle Moral gezeigt und mit ein wenig Glück bei zwei Großchancen kurz vor Schluss hätten wir auch einen Dreier mitnehmen können. Wichtig war und gibt auch Hoffnung, dass wir nicht nur kämpferisch und läuferisch überzeugt haben, sondern auch spielerisch. "Gegen Kastl will man defensiv wieder sicher stehen und vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel der Schwarzfischer-Truppe auf der Hut sein. Ein Dreier ist durchaus im Bereich des Möglichen, dazu muss man aber zwingend an die Leistung aus dem Wernberg-Spiel anknüpfen. Allerdings bleibt die personelle Lage weiterhin sehr angespannt, lediglich Benny Sehr und Matthias Brinster stoßen wieder zum Kader. Ob von den derzeit verletzten Akteuren der eine oder andere wieder dabei sein kann, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.

Bezirksliga Nord

28. SpieltagInter - Schirmitz Sa. 16 UhrSchmidgaden - Sorghof Sa. 16 UhrFC Amberg II - Vohenstrauß So. 15 UhrEnsdorf - Det. Wernberg So. 15 UhrHahnbach - Kulmain So. 15 UhrSchwarzhofen - Katzdorf So. 15 UhrFC Wernberg - Pfreimd So. 15.15 UhrHirschau - TuS Kastl So. 15.15 Uhr1. SV Hahnbach 27 75:26 592. SV Schwarzhofen 27 74:44 473. SpVgg Schirmitz 27 46:37 464. SpVgg Pfreimd 27 64:50 455. TuS Kastl 27 42:35 446. SC Katzdorf 27 42:40 427. DJK Ensdorf 27 52:45 418. FC Wernberg 27 51:39 409. TSV Detag Wernberg 27 51:41 3810. SV Inter Amberg 27 40:46 3811. SV Sorghof 27 41:40 3612. SV Kulmain 27 44:37 3513. TuS/WE Hirschau 27 34:43 3014. SpVgg Vohenstrauß 27 36:45 2815. FC Amberg II 27 22:78 1416. 1. FC Schmidgaden 27 17:85 9