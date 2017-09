Sport Hirschau

Das hat sich der TuS/WE Hirschau anders vorgestellt, den Auswärtsauftritt in Schmidgaden. Torlos trennt man sich vom Schlusslicht der Liga, letztlich muss man von einem glücklichen Punkt sprechen - Spiel verschenkt. Jetzt kommt obendrein ein Schwergewicht.

Ehenfeld/Hirschau. Offenbar ist der Mannschaft nicht bewusst, dass gerade solche Spiele gegen direkte Konkurrenten enorm wichtig sind. Wie schon gegen Vohenstrauß wurden leichtfertig Punkte verschenkt, die man womöglich am Ende der Saison dringend benötigen könnte. Betrachtet man das kommende Programm mit Spielen gegen die Schwergewichte aus Hahnbach, Schwarzhofen und Pfreimd, bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft sich wieder besinnt und als kompakte Einheit auftritt.Am Sonntag, 10. September, um 15.15 Uhr, empfängt man nun auf der Ehenfelder Löschenhöhe den SV Hahnbach, der sehr gelungen in die Saison gestartet ist. Ungeschlagen ist sie noch, die Truppe von Trainer Rüdiger Fuhrmann, hat 25 Tore geschossen und erst 6 kassiert - Top-Werte in der Bezirksliga Nord. Die Mannschaft um Kapitän Michael Rösch besticht durch schnelle Fußballer, hat eine starke spielerische Klasse. Die sehr gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern macht den SVH zu einem der absoluten Top-Teams der Liga. Knifflige Aufgabe also für Hirschaus Trainer Jörg Gottfried, der den Vohenstrauß-Auftritt am liebsten ersatzlos aus den Köpfen seiner Jungs streichen würde. "Es war eine schlechte Vorstellung aller Mannschaftsteile. Wenn du es dann auch noch nicht schaffst, zumindest als Einheit aufzutreten, kannst du solche Spiele nicht gewinnen. Wir haben einen zu Beginn stark verunsicherten Gegner immer stärker gemacht und sind wenigstens mit einem Punkt noch davongekommen", so der Coach zum vergangenen Wochenende.Die Marschrichtung gegen Hahnbach ist klar, man muss wieder aggressiv gegen den Ball arbeiten, kompakt und engmaschig stehen, um Hahnbach keine Räume zu öffnen. "Kriegen wir das hin und können zudem den einen oder anderen Konter ins Ziel bringen, dann ist auch ein Punkt möglich" so Gottfried.Urlaubsbedingt fehlt diesmal Johannes Schuster und der letztmalig gesperrte Stefan Pfab, außerdem fallen Martin Kügler und Johannes Wiesneth mit Knieverletzungen auf unbestimmte Zeit aus. Der restliche Kader steht dem Hirschauer Übungsleiter zur Verfügung, der wieder auf die Unterstützung des eigenen Anhanges hofft.