Sport Hirschau

26.06.2017

5

0 26.06.2017

(u) Acht Mädchen und Jungen der Schwimmabteilung des TuS Hirschau gingen am Wochenende beim 3. Internationalen Stadtwerke-Cup im Schätzlerbad in Weiden an den Start.

Tschechien auch dabei

Regensburg vorne

Sie präsentierten sich in glänzender Form. Cornelius Lohner brachte das Kunststück fertig, nach jedem seiner sieben Rennen auf dem Stockerl zu stehen.Insgesamt 14 Vereine aus mehreren Bezirken, Bundesländern und aus Tschechien waren der Einladung zu den Wettkämpfen gefolgt. Die Schützlinge des Hirschauer Cheftrainers Norbert Schenzel übertrafen alle Erwartungen. Sie erzielten eine Reihe persönlicher Zeiten und erreichten so ausgezeichnete Platzierungen.Überragend die Bilanz von Cornelius Lohner (Jahrgang 2007). Er trat zu sieben Rennen an und schaffte es siebenmal auf das Siegertreppchen. Über 50 Meter Schmetterling holte er Gold, über 100 Meter Brust Silber und über 50 Meter Brust, 50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil, 200 Meter Brust und 100 Meter Freistil jeweils Bronze.Niklas Schenzel (Jahrgang 2001) zeigte über 400 Meter Freistil ein tolles Rennen. Er wurde in persönlicher Bestzeit mit dem zweiten Platz belohnt. Hannah Birner (Jahrgang 2002) belegte in ihren beiden Spezialdisziplinen über 100 Meter und 200 Meter Brust jeweils den dritten Platz. Ansprechend auch die Leistung von Katharina Ott (Jahrgang 2006). Sie belegte in einem starken Teilnehmerfeld über 50 Meter Brust in neuer persönlicher Bestzeit einen nicht unbedingt erwarteten dritten Platz.Nina Stoiber (Jahrgang 2004) zeigte in einem engen Rennen über 100 Meter Schmetterling eine starke Leistung und wurde ebenfalls Dritte.In der Gesamtwertung siegte der Schwimmclub Regensburg mit 1428 Punkten vor dem gastgebenden Schwimmverein Weiden mit 560 Punkten. Das Hirschauer Team erreichte unter den 14 Vereinen einen hervorragenden 10. Platz.