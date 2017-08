Sport Hirschau

Schirmitz/Hirschau. Eine völlig unnötige Niederlage handelte sich der TuS/WE Hirschau in der Fußball-Bezirksliga Nord bei der SpVgg Schirmitz ein. Dabei begann das Spiel nach Wunsch, denn schon mit dem ersten Angriff gelang Raphael Hirmer mit einem strammen Schuss aus gut 20 Metern das 0:1, als er nach einem missglückten Abwehrversuch der Heimelf nochmals zum Zuge kam.

Die Elf von SpVgg-Trainer Josef Dütsch versuchte nach dem frühen Rückstand überwiegend mit langen Bällen Druck aufzubauen, brachte die Abwehr der Kaoliner aber nicht in Verlegenheit. Bei wenigen Kontern hatte Stefan Pfab innerhalb von drei Minuten zwei gute Chancen, und kurz vor der Pause setzte Sebastian Weih einen Kopfball knapp neben das SpVgg-Gehäuse. Nach dem Wechsel kamen die Weidener Vorstädter mit viel Elan aus der Kabine und brachten die Hirschauer Abwehr in arge Not. Die hatten aber bei einem schön vorgetragenen Konter Pech, dass Schiedsrichter Bahnert einen Treffer von Sebastian Weih nach Flanke von Johannes Pfab wegen Abseitsstellung nicht gab. Danach erkämpften sich die Schirmitzer vier Eckbälle nacheinander, den letzten köpfte Michael Wells zum Ausgleich in die Maschen.In der 62. Minute sah der Hirschauer Stefan Pfab wegen Tätlichkeit die Rote Karte, nachdem zuvor ein klares Foul an Michael Pienz nicht geahndet worden war. Der Siegtreffer fiel erneut nach einem Eckstoß, als TuS/WE-Torhüter Alexander Köck den Ball durch die Finger rutschten ließ und Markus Peetz nur noch einzuschieben brauchte. Die dezimierte Elf von Jörg Gottfried hatte durch Lukas Schärtl und Michael Pienz noch zwei Möglichkeiten, auf der anderen Seite übertrafen sich die SpVgg-Stürmer bei einigen Kontern im Auslassen von Chancen, oder sie scheiterten am glänzend reagierenden Alexander Köck.Am Dienstag, 15. August (15.15 Uhr), empfängt der TuS/WE Hirschau den SV Inter Bergsteig zum Aufsteigerduell im Sportpark Hirschau.SpVgg Schirmitz: Ramm, S. Gmeiner, Dütsch, Ziegler, M. Gmeiner, Thorn, Hirmer, Bredow, Peetz, Wells, HermannTuS/WE Hirschau: Köck, Stegmann (75. Heinz), Dietl (75. Bunk), Falk, J. Pfab J., Weih, Schärtl, Schuster (55. Pienz), Sehr, Hirmer, St. PfabTore: 0:1 (3.) Raphael Hirmer, 1:1 (57.) Michael Wells, 2:1 (67.) Markus Peetz - SR: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 110 - Rot: (62.) Stefan Pfab (TuS/WE), Tätlichkeit.