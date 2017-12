Sport Hirschau

05.12.2017

Die Volleyball-Bezirksliga der Frauen vermeldet trotz nur einer Dreierbegegnung 15 ausgespielte Sätze aus Hahnbach. Und bei den Männern glänzt Neuling VC/TuS Hirschau.

Amberg. Fünf Punkte holten die Hirschauer aus den Heimspielen mit dem VC Kallmünz/Burglengenfeld II (3:1) und dem dramatischen 3:2 über TB/ASV Regenstauf II.Nachbar TuS Schnaittenbach musste kurzfristig mit einem Rumpfteam und ohne Zuspieler seine Heimspiele gegen FC Miltach und VC Kallmünz/Burglengenfeld austragen. Beim 0:3 gegen den FC Miltach enttäuschte man, im zweiten Satz führte man 14:9, wenig später hieß es 14:19. Ganz anders dann die Partie gegen den Tabellenführer. Mit Thomas Pröls auf der Mitte ließ man sich vom 9:25 nicht ablenken und die kleine Fankolonne feuerte lautstark an. Mutig und variabel trat man nun auf und schaffte ein 25:16. Trotz guter Vorstellung stand man nach dem 20:25 und 24:26 am Ende mit leeren Händen da.Die Spielerinnen des SV Hahnbach III hatten mit dem SVTUSDJK Grafenwöhr den Titelfavoriten zu Gast. Nach dem Hahnbacher Satzgewinn mit 25:17 machten die Reiter-Mädels in Durchgang zwei viel zu viele Eigenfehler und verloren 13:25. Grafenwöhr minimierte dann die Fehlerquote und profitierte zum Satzende hin von einer Verletzung von Nici Bäumler (22:25 und 22:25). Wieder einmal musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Anne Winter gelang eine Aufschlagserie zum 6:1, über 8:3 und 13:11 hieß es dann 14:11. Es fehlte nur ein Punkt zur Überraschung. Franzi Reiter und Co. nutzten die mentale Schwäche der Gastgeberinnen und schafften noch ein 16:14.Mit einer kämpferischen Leistung holten die SVH-Mädels gegen den FC Miltach einen 3:2-Sieg, der weitere zwei Punkte für den Ligaerhalt bedeutete. Grafenwöhr rang die Miltacher Mädels nach 0:2-Satzrückstand noch mit 16:14 zum 3:2 nieder, welch eine Doublette zum ersten Match.Die SG Weiden/Vohenstrauß egalisierte zu Hause das Punktekonto durch ein 3:1 über die SG SV Donaustauf/Burgweinting II und das 2:3 gegen den TV Furth im Wald. Der ist nach dem klaren Erfolg gegen die Reservisten aus Donaustauf/Burgweinting jetzt schon Tabellenzweiter.