13.07.2017

"Hirschau schwimmt!" - dieses Motto gilt wieder am Sonntag, 23. Juli. Dann lädt die Schwimmabteilung des TuS Hirschau alle Freunde des Schwimmsports ab 12 Uhr zum 15. Mal in das Freibad am Monte Kaolino zur Stadtmeisterschaft ein.

Auf die Luftmatratzen

Auch für Gäste

Der Startschuss zu den Schwimmkonkurrenzen fällt um 14 Uhr. Ermittelt werden die Hirschauer Stadtmeister über 50 Meter Brust und/oder 50 Meter Freistil in den verschiedenen Altersklassen (AK 7/8, AK 9/10, AK 11/12, AK 13/14, AK 15/16, AK 17-19, AK 20-29, AK 30-39, AK 40-49. AK 50-59, AK 60 plus) in den Einzelkonkurrenzen für Mädchen, Jungen, Frauen und Männer. Für die Mädchen und Buben der Altersklasse 5-6 beträgt die Distanz (Brust bzw. Freistil) nur 25 Meter. Stichtag für das Alter ist jeweils der 23. Juli. Bei den Einzelwettkämpfen gibt es für alle Erstplatzierten Medaillen, alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.Spannende Unterhaltung versprechen die Gaudi-Staffelmeisterschaften (Frauen, Männer, Kinder gemischt möglich) über 3x50 Meter Freistil. Es gibt keine Einteilung in Altersklassen. Bei jedem Wechsel muss nach 50 Metern der jeweils ins Ziel kommende Schwimmer ein Getränk (0,1 Liter) austrinken. Erst wenn der leere Becher abgestellt ist, darf der Nächste starten. Die jeweils ersten drei Staffeln erhalten einen Sachpreis. Direkt danach steigen die Luftmatratzenrennen über 25 Meter. Es wird in vier Wertungsgruppen (Kinder bis 7 sowie von 8 bis 11 und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sowie Erwachsene ab 18 Jahre) gestartet. Alle Teilnehmer müssen schwimmen können. Die jeweils drei Erstplatzierten erhalten einen Sachpreis. Luftmatratzen werden vom Veranstalter gestellt.Siegerehrung ist gegen 17 Uhr. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. Ab 12 Uhr sorgt der Schwimmverein während der gesamten Veranstaltung für Kaffee, Kuchen, Wiener Würstchen und alkoholfreie Getränke.Startberechtigt sind alle, die in Hirschau ihren Wohnsitz haben, hier arbeiten oder einem hiesigen Verein angehören sowie alle Camping- und Feriengäste. Die Gebühr beträgt bei Einzelstart zwei Euro für den ersten, je einen Euro für jeden weiteren Start, für die Staffeln fünf Euro pro Mannschaft. Die Teilnahme am Kinderparcours ist kostenlos. Anmeldungen sind am Wettkampftag von 10 bis 13 Uhr im Monte-Freibad am Schwimmvereinsstand im Eingangsbereich des Freibades möglich.