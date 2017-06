Sport Hirschau

27.06.2017

36

Was war das für ein Super-Jubiläumsturnier: Der Monte Kaolino erlebt bei der 40. Auflage des Sandpokalturniers bei strahlendem Sommerwetter zwei neue Sieger, tolle und spannende Spiele - kurzum: Es kann gar nicht besser laufen.

40. Sandpokalturnier 6er-Teams



1. Jawosama, 2. Die Vorletzten, 3. Die Brandbachquaker, 4. Six chicks können nix, 5. Charly Brown, 6. Sand im G'sichd, 7. Ich und mein Holz, 8. Die 6 Blocklosen, 9. Happy Hippo, 10. Six Pack, 11. Prinz Valium und seine Läufer



4er-Teams



1. In Team, 2. Kuhl & sei Gang, 3. Kreuzigungsgruppe, 4. Es riecht nach Pippi im Takatukaland, 5. 1 % Fett Ambrosius, 6. Lollibob, 7. Shishacafe, 8. Schau fei!, 9. Die Wühler, 10. Die taubstummen Blindschleichen, 11. Die Axt im Sand, 12. Micha's Crew, 13. Elefantenfried Neu Delhi, 14. Die 5 Freunde, 15. Wenn ich nicht mitspielen müsste, wäre ich Turnierleitung, , 16. Frisches Gebüsch, 17. Daumen, 18. Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht, 19. Meine Oma



20. Club der dichten Toten, 21. Schaeffler Old Stars, 22. Die blinden Maulwürfe, 23. Die Unbeweglichen, 24. Die Taffen Affen, 25. Just do it, 26. Die Wichtel auf Feld 2, 27. Burswinkelfreunde, 28. Averena ist aus, deshalb muss Ramazzotti wieder her, 29. Barbadosch, 30. Gannsch ne läsen, 31. Block & Roll, 32. 4 im Weggla, 33. Absolute Beginners, 34. Die Sandbuddler



35. Rasierte Begierde, 36. Tetrapack, 37. Kei's Naaa, 38. Volleyfanten, 39. Klingt komisch, ist aber so, 40. Turboteam - schneller als der BER, 41. Ritter der Kokosnuss, 42. Magic Four, 43. Jim Beach, 44. Bloody Sharks, 45. Caipirinha, 46. Nutella, 47. Meine Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem, 48. McMagda and friends.

Schon während der Begrüßung durch Abteilungsleiter Matthias Fleischmann vom VC Hirschau herrschte erwartungsvolle Stimmung unter den 59 angereisten Teams. Die weiteste Fahrt hatte das Berliner Turboteam auf sich genommen. Geschäftsführer Günter Simmerl von der Conrad-Sportförderung betonte, dass diese seit 32 Jahren an der Seite des VCH stünde und damit ein wesentlicher Baustein für dieses großartige Turnier sei.In acht Vorrundengruppen bei den Vierermannschaften und zwei bei den Sechserteams ging es dann auf Zeit um Punkte und Platzierungen für die K.o-Runde. Jeder Satz war gleichbedeutend mit einem Punkt, bei Unentschieden gab es einen halben Punkt für jede Mannschaft. Und solche halben Punkte waren oft ausschlaggebend für die Platzierung.Cupverteidiger Shishacafe Amberg (Viererteams) schied im Viertelfinale überraschend aus. InTeam, zuletzt zweimal im Finale unterlegen, zeigte im Endspiel gegen Kuhl&sei Gang im ersten Satz eine überragende Vorstellung und überrollte den Gegner mit 25:11. Im zweiten Satz hatte dann Kuhl die Nervosität besser im Griff und hielt dagegen. Letztlich setzte sich InTeam mit 25: 21 durch und trug sich so erstmals in die Siegerlisten ein.Die Vorletzten, Titelverteidiger bei den Sechsermannschaften, gaben sich in der K.o-Runde keine Blöße mehr, ebenso wie Jawosama, so dass beide wie im Vorjahr im Finale aufeinandertrafen. Hier sollte die Spannung nochmals in die Höhe schnellen. Die Vorletzten schienen nach dem 25:15 im ersten Satz auf dem besten Wege zum Hattrick, aber Jawosama konnte sich steigern, hielt dagegen und schaffte mit 25:19 den Sprung in den Tiebreak. Dort waren Die Vorletzten dann mit ihren Kräften am Ende und mussten mit 6:15 dem Gegner zum erstmaligen Pokalgewinn gratulieren.