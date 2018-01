Vermischtes Hirschau

01.01.2018

20

0 01.01.201820

Im Jahr 2012 starteten die Volkshochschule und das Gesundheitsamt des Landkreises Amberg-Sulzbach gemeinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg das Projekt "Fit im Alltag".

In Sulzbach-Rosenberg, Kümmersbruck und Schnaittenbach absolvierten insgesamt 40 Seniorinnen und Senioren über 25 Wochen hinweg ein wissenschaftlich evaluiertes Trainingsprogramm. Unter dem Motto "Standfest und Aktiv" finden seit fünf Jahren in Schnaittenbach in jedem Jahr zwei Kurse mit jeweils zehn Einheiten in der Physiotherapie-Praxis Gebel statt, die von Anfang an in das Projekt mit eingebunden war.Die Raiffeisenbank Hirschau stellt sich nun den Herausforderungen des demografischen Wandels in Gesellschaft, Politik und öffentlichen Gesundheitssystemen und unterstützt das Projekt "Standfest und Aktiv" in Schnaittenbach in den kommenden beiden Jahren mit 1500 Euro.Zur Übergabe des Spendenschecks trafen sich Bankvorstand Norbert Waldhauser und der stellvertretende Leiter der Volkshochschule im Landkreis, Sportökonom Herbert Amann, mit Reinhard Gebel und seine Tochter Ramona Gebel-Prösl im gleichnamigen Physiotherapie-Zentrum im Gewerbegebiet Scherhübel in Schnaittenbach.