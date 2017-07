Vermischtes Hirschau

13.07.2017

13.07.2017

Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Freisinger nannte es öfter eine "weit und breit einzigartige Initiative" - das Jura-Gartenfest. Heuer fand es zum 28. Mal statt, erstmals unter Regie von Uli Günter. Nun konnte er den Erlös von 1610 Euro an Jurawerkstätten-Geschäftsführer Bernhard Albrecht und stellvertretenden Lebenshilfe-Vorsitzenden Bernhard Vahle überreichen.

Schminkstand und Lose

Lange Wunschliste

Mitglieder von zwölf örtlichen Vereinen hatten am Pfingstsonntag zusammengeholfen, damit Behinderte und Nichtbehinderte unter dem Motto "Miteinander - füreinander" im Biergarten des Josefshauses ein fröhliches Fest feiern konnten. Mit Uli Günter und Bürgermeister Hermann Falk hielten die Vereinsvertreter Rückschau auf die Veranstaltung.Günters erster Dank galt den Helfern aus den Reihen des Anglervereins, der CSU-Frauen-Union, der Dorfgemeinschaft Ehenfeld, des Festspielvereins, des Gesangvereins 1860, des Heimat- und Trachtenvereins, der IG Bergbau-Chemie-Energie, des Musikzugs, des TTC Kolping, des TuS/WE, des Wandervereins und der Kolping-Theatergruppe. Letztere hatte mit ihrer Chefin Christina Wisneth den Part des Veranstalters und damit zusätzlich zum Engagement vor Ort die Abwicklung des "Formalkrams" übernommen.Bei den Besuchern ist nicht nur die Bewirtung gut angekommen, sondern ebenso das Unterhaltungsprogramm, sagte Günter. Alle Mitwirkenden hätten sich begeistert eingebracht. Das gelte für die Lebenshilfetanzgruppe genauso wie für das Jugendorchester, die Bläserklasse und Majoretten des Musikzugs, die Höidlbrumma, die Band Jura Goes Music sowie den Solisten Franz Hirmer. Die Kleinen hätten sich bei Julia Stangs Kinderschminkstand und auf der Spielstraße vergnügt. Die Tombola-Lose sind alle verkauft worden, freute sich Günter. Am Ende habe man einen Reinerlös von 1610 Euro erzielt. Damit erhöhe sich die seit der Festgründung gespendete Summe auf 59 890 Euro. Beim 29. Jura-Gartenfest 2018 wird man die 60 000- Euro-Marke knacken, so Günther.Bürgermeister Falk, zugleich Schirmherr, dankte Uli Günter für die Organisation. Sein Einstand als Jurafest-Chef sei perfekt verlaufen. Dank gebühre erneut Christina Wisneth für die Bereitschaft, mit der Kolping-Theatergruppe als Veranstalter aufzutreten. In seinen Dank schloss er Walter Widder, den Gründer des Festes, und alle ein, die ihre Freizeit für den guten Zweck geopfert haben. Das Fest sei seit seiner Einführung ein Paradebeispiel gelebter Inklusion. Überzeugt war er, dass jeder gespendete Euro bei den Jura-Werkstätten in den besten Händen ist.Nach Aussage von Geschäftsführer Albrecht, der sich bei Günter und den Vereinsvertretern bedankte, werde man die Summe noch etwas zurückhalten. Im November würden die Jurawerkstätten nämlich ihren Neubau in Amberg beziehen, wo es auch einen Aktiv- und Kreativraum geben soll. Die Wunschliste zur Ausstattung sei sehr lang. Die Spende werde man dafür verwenden.