18.04.2018

Hirschau/Freudenberg. Unerwarteten Besuch, der eine freudige Überraschung parat hatte, gab es für die Hirschauer Caritas-Sozialstation. Eine Frauen-Delegation der Pfarrei Wutschdorf, begleitet von Pfarrer Moses Gudapati, überbrachte eine 640-Euro-Spende - der Erlös der Palmbuschen-Bastelaktion.

Bis ins 8. Jahrhundert reicht der Brauch zurück, am Palmsonntag in der Kirche Buschen zu weihen. Diese wurden und werden anschließend mit nach Hause genommen und dort vor die Tür oder in den Herrgottswinkel gestellt, um Krankheit und Blitz abzuhalten. Da in unseren Gegenden keine Palmen wachsen, haben die Menschen das erste Blühende, die Kätzchen der Salweide, genommen und daraus Palmbuschen gebunden.Längst wird dafür auch anderes Grünmaterial wie Buchs, Thuje oder Wacholder verwendet. Dass diese Tradition in der Pfarrei St. Martin in Wutschdorf lebendig bleibt, dafür sorgt alle Jahre eine Gruppe von Frauen. Heuer waren es 15, die sich im Vorfeld des Palmsonntags zum Binden trafen. Gut 300 Exemplare wurden von ihnen gefertigt und am Palmsonntag den Gottesdienstbesuchern zum Stückpreis von zwei Euro zum Kauf angeboten.Am Ende kamen 640 Euro zusammen, die von Elfriede Heldmann, Maria Walter und Johanna Köbler an Anna-Maria Sellmeyer übergeben wurden. Diese bedankte sich mit herzlichen Worten für das Geldgeschenk und entsprach gerne dem Wunsch des Trios und von Pfarrer Gudapati, sie bei einem Rundgang durch das Gebäude und in gemütlicher Gesprächsrunde über die Sozialstation und ihr Leistungsangebot zu informieren.Dieses umfasst weit mehr als den Bereich der ambulanten Krankenpflege. Familienhilfe, hauswirtschaftliche Versorgung und Essen auf Rädern gehörten ebenso zum Aufgabenfeld wie die Lichtstrahl-Gruppe, in der dementiell Erkrankte regelmäßig betreut und gefördert werden, oder die LeA-Gruppen, die zum Ziel haben, Menschen durch ein gezieltes Trainingsprogramm mehr Lebensqualität im Alter zu ermöglichen.Das Personal erfülle Aufgaben wie die Begleitung zum Arzt oder zum Einkauf, übernehme den Frühjahrsputz oder den Wäscheservice, leiste Fahrdienste und vieles mehr. Für all diese Dienstleitungen stünden aktuell 34 Autos zur Verfügung, acht davon mit Elektro-Motor.