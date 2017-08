Vermischtes Hirschau

16.08.2017

16.08.2017

Für das 43. Marktplatzfest des Musikzugs gab es doch noch ein Happy End. Spät, aber noch rechtzeitig, lachte die Sonne über Hirschau. Die Folge: Auf dem Marktplatz drängten sich im Nu die Besucher.

Skeptisches Stirnrunzeln

Schlagkräftige Kapelle

Dabei hatte der Sonntagvormittag so trostlos begonnen, wie der Samstagabend geendet hatte. Erste Konsequenz: Die für Nachmittag und Abend verpflichteten Original Oberpfälzer Musikanten wurden, um unnötige Kosten zu vermeiden, frühzeitig abbestellt. Außerdem wurde der Festgottesdienst nicht unter freiem Himmel gefeiert, sondern in die Pfarrkirche verlegt. Dass der Musikzug die Messe musikalisch gestaltete, war ein besonderes Ereignis. Denn das Orchester wurde letztmals von Annette Pruy-Semsch dirigiert. Seit 2004 musikalische Leiterin, verschlägt sie ihr Beruf mit Beginn des Schuljahres nach Miltenberg.Nach dem Gottesdienst war das Wetter zwar noch nicht optimal. Zum Frühschoppen, den das Jugendorchester unter Leitung von Sophia Hofmann schwungvoll begleitete, fanden sich dennoch viele Gäste unter den Pavillons ein. Gut besucht war das Fest auch zur Mittagszeit. Innerhalb kurzer Zeit war der Schweinebraten samt Knödeln und Salat komplett ausverkauft, und auch am Grillstand herrschte rege Nachfrage.Der Nachmittagsbetrieb war gerade angelaufen, als ein heftiger Regenschauer bei Musikzug-Vorsitzendem Maximilian Stein noch einmal skeptisches Stirnrunzeln verursachte. Doch dann klarte der Himmel auf, die Sonne lachte vom weiß-blauen Himmel und es gab mehr oder weniger kein Halten mehr. Die Besucher strömten in Scharen auf den Marktplatz. Am Schanktisch und an den Verpflegungsständen herrschte Hochbetrieb. Besonders herzlich wurde eine Gruppe des befreundeten Kolpingorchesters aus Emsdetten begrüßt, ebenso eine Delegation der Majoretten der Nürnberger Faschingsgesellschaft Schwarz-Weiß.Die Gäste mussten zwar auf die Klänge der Original Oberpfälzer Musikanten verzichten, aber keineswegs gänzlich auf Unterhaltung. Matthias Fenk hatte kurzerhand einige Musiker requiriert, die an den Ständen oder als Bedienungen im Einsatz waren, und aus ihnen eine schlagkräftige Kapelle zusammengestellt. Die Gruppe ließ bis in die späten Abendstunden keine Musikwünsche offen.Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten. Sie konnten sich in der von den Jugendlichen der KJG aufgebauten Spielstraße vergnügen. War am Samstagabend die Lichter-Show der Majoretten noch ins Wasser gefallen, präsentierten die kleinen wie die großen Majoretten am frühen Abend ihre Showtänze. Sie schwangen ihre Batons zu "Wir sind da" von Roger Cicero, "Stamp on the ground" von den Italo Brothers, "Me and my army" von Daniel Kadawatha und "Maarjani" von Shahrukh Khan.