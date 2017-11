Vermischtes Hirschau

15.11.2017

"Vorsicht entflammbar!" - so lautete heuer das Motto der Kinderbibelwoche. An drei Nachmittagen beschäftigten sich 50 Grundschüler - 35 aus Hirschau und 15 aus Ehenfeld - im Pfarrheim mit "Power-Geschichten aus der Bibel, die gut tun und Mut machen".

Gemeindereferentin Barbara Schlosser und ihr 20-köpfiges Organisationsteam hatten für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, bei dem gesungen, gemalt, gebastelt, gespielt und gemeinsam gegessen wurde. Jeden Tag warteten auf die Teilnehmer die Jünger Kleopas (Beate Dietrich) und Salome (Angela Schreiner). Die beiden erfüllten mit ihrem szenischen Spiel die biblischen Geschichten konkret mit Leben. Als weitere Darsteller wirkten an den Bibeltagen Diakon Richard Sellmeyer und Robert Scheuerer (beide als Jesus) und Angelika Meyer (als Petrus) mit.Einen wichtigen Part übernahm Organistin Iryna Hermann. Sie begleitete die Gesänge der Kinder mit ihrem Keyboard. Mit ihrer instrumentalen Unterstützung schmetterten die erwartungsfrohen Mädchen und Buben zum Auftakt "Wir dürfen von Herzen uns freun. Gott sagt ja zu dir! Gott sagt ja zu mir! Gott ist für uns da!" Mit Kleopas und Salome lauschten sie am Eröffnungstag aufmerksam, wie Petrus erzählt, dass die Jünger irrtümlich dachten, Kinder hätten bei Jesus nichts zu suchen. Er aber habe gesagt: "Lasset die Kinder zu mir kommen."Am zweiten Tag erfuhren die Teilnehmer, wie Petrus nachts im Sturm auf dem See fast unterging und Jesus ihn aus dem tiefen Wasser zog. Sie erlebten Jesus als einen, der die Angst nimmt. Nach der Geschichte vom Seesturm schrieben die Mädchen und Buben ihre Ängste und Sorgen auf kleine Papierboote, die dann im Feuer verbrannt wurden. Am dritten Tag schließlich schilderte Kleopas das Unglaubliche, das er auf dem Weg nach Emmaus erlebt hatte: "Jesus ist nicht tot. Er lebt."In ihren Gruppen besprachen die Kinder dann das Geschehen an den drei Tagen und arbeiteten an ihrem Erinnerungsstück: Im selbstbemalten Glas aus buntem Sand das Meer, darauf das Schiff der Jünger und dazu die Kerze als Zeichen dafür, dass Kleopas und Salome in Emmaus das Licht aufging: Jesus ist auferstanden.Einen gelungenen Abschluss fand die Bibelwoche mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Musikalisch gestaltet wurde dieser vom Kinderchor unter Leitung von Iryna Hermann mit Liedern aus der Bibelwoche. Gemeindereferentin Barbara Schlosser traf in der Rolle eines Reporters einen Jünger, Petrus und die Kinder und ließ sich von ihnen erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben.