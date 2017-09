Vermischtes Hirschau

Sie war wieder ein Erfolg - die Altkleider- und Altpapiersammlung der Kolpingsfamilie. Die von Adolf Wisgickl erstmals 1968 initiierte Aktion ging unter der Regie von Walter Widder zum 51. Mal über die Bühne.

31 Helfer - Kolpingmitglieder sowie Jugendliche aus den Reihen von KJG und Ministranten - schwärmten um 8 Uhr mit fünf Lastwagen und vier Traktorgespannen aus. Sie sammelten die Altwaren nicht nur im Gebiet der Stadt Hirschau ein, sondern auch in den Ortschaften Freudenberg, Wutschdorf, Lintach, Pursruck, Schwand, Gebenbach, Kainsricht, Atzmannsricht, Großschönbrunn und Kleinschönbrunn und brachten sie zur Verladestelle auf dem Baywa-Parkplatz.Überall wartete an den Straßenrändern und vereinbarten Sammelstellen eine stattliche Menge Kleidung und Papier. Am Ende hatte die Sammler einen Großcontainer mit rund zehn Tonnen Altpapier gefüllt, ebenso einen Lastwagen mit etwa sieben Tonnen Altkleidern. Walter Widder dankte den Fahrzeugbesitzern: Von den Firmen AKW, Brauerei Dorfner, Baugeschäft Falk, Anton Wittmann und der Stadt Hirschau war je ein Lkw im Einsatz, von Albert Meindl, Franz Reif, Rupert Stangl und Richard Wisneth je ein Traktorengespann.Nach getaner Arbeit warteten auf das Helferteam im Pfarrheim zur Stärkung von Lydia und Petra Wisgickl zubereitete Pfälzer mit Kraut. Den beiden Köchinnen sagte Walter Widder ebenso Dank wie allen, die sich trotz Dauerregens an der Aktion beteiligten. Der Erlös wird wie gewohnt für einen sozialen Zweck gespendet.