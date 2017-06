Vermischtes Hirschau

In der Chronik des Wandervereins wird er als Top-Veranstaltung und großer Erfolg festgehalten werden - der 47. Hirschauer Volkswandertag. Bei optimalem Wetter machten sich 718 Wanderer, Walker und Jogger aus 42 Vereinen auf in die reizvolle Umgebung im Südosten der Kaolinstadt.

(u) Ob Jung oder Alt - alle waren von den Wanderstrecken begeistert, insbesondere von der Wegführung über das Gipfelplateau des Monte Kaolino. Mit dem Einbeziehen des Sandriesen hatte der Wanderverein einen Volltreffer gelandet, zumal der Gipfel nicht zu Fuß erklommen werden musste. Dank des Entgegenkommens des Ski-Clubs berechtigte die IVV-Startkarte zur Nutzung des Schlepplifts. Schon das langsame sich Aufweiten des Horizonts bei der Auffahrt wurde für die Teilnehmer zu einem eindrucksvollen Erlebnis, erst recht dann die sensationelle 360-Grad-Aussicht, die sie auf dem Bergplateau genießen konnten.Der städtische Bauhof samt Fahrzeughalle erwies sich wieder als idealer Start- und Zielort. Von dort aus ging es auf Schusters Rappen hinaus auf die von den Streckenwarten Michael Flierl und Manfred Kindzorra mit viel Liebe zur Natur und Heimatkenntnissen ausgesuchten Wanderrouten über 5, 11, 15 und 20 Kilometer. Es ist eine Hirschauer Besonderheit, dass man zwischen gleich vier Streckenlängen auswählen kann. Dabei zeigte sich, dass die Langstrecken immer beliebter werden. Erstmals wurde bei den 20-Kilometer-Startern die Hunderter-Marke übertroffen.Wer sich für diese Königsetappe entschieden hatte, tauchte auf geheimnisvollen Hohlwegen tief ein in die Schönheiten des Buchbergmassivs, erreichte nach kurzem Anstieg den Gipfel mit großem Kreuz und Altar. An Spuren keltischer Siedlungen vorbei, gelangte der Wanderer zur Buchberghütte, bevor er bei der nächsten Kontrollstelle wieder auf die 15-Kilometer-Strecke stieß. Blieb man am Samstag mit 256 Teilnehmern etwas hinter den Erwartungen zurück, wurden sie am Sonntag mit 462 Wanderlustigen deutlich übertroffen. Älteste Teilnehmer waren zwei 84-Jährige, die unabhängig voneinander über 100 Kilometer angereist waren "wegen der Schönheit der alljährlichen Hirschauer Wanderrouten", wie sie sagten.Im Ziel ernteten die Verantwortlichen durch die Bank großes Lob für die Streckenwahl, die perfekte Organisation und die vorbildliche Verpflegung. Unterwegs und bei der Rückkunft wurde man bestens mit Getränken und Speisen versorgt. Zu verdanken war dies, so der stellvertretende Vorsitzende Christian Renner bei der Preisverleihung in der voll besetzten Bauhofhalle, dem großen Engagement von rund 45 Helfern. Dank galt auch Bürgermeister Hermann Falk für die kostenlose Überlassung des Bauhofgeländes. Der Wandertags-Schirmherr hatte selbst die Zehn-Kilometer-Distanz zurückgelegt. Er bezeichnete das Einbeziehen des Monte Kaolino als vorzügliche Idee. Überhaupt war er voll des Lobes für die Streckenwahl. Unterwegs habe er immer wieder bemerkt, dass man sich der Schönheit und den Reizen der eigenen Heimat oft viel zu wenig bewusst sei. Der Verein leiste mit dem Wandertag Jahr für Jahr einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Heimatverbundenheit und mache beste Werbung für Hirschau.Gemeinsam mit stellvertretendem Vorsitzendem Christian Renner und Vorsitzendem Felix Fischer nahm Falk die Auszeichnung der stärksten Wandergruppen vor. Bei den auswärtigen Vereinen erhielten Ehrenpreise: 1. WF Amberg, 2. WF Kümmersbruck, 3. WF Teunz, 4. DJK Ursensollen, 5. WF Leonberg. Die Ehrenpreise für die örtlichen Gruppen gingen an: 1. Kleingartenverein, 2. Frauen-Union, 3. Heimat- und Trachtenverein, 4. CSU, 5. Conrad-Sportverein.