Vermischtes Hirschau

24.04.2018

24.04.2018

Teresa Alonso Perez ist in Salamanca in Zentralspanien geboren. In Hirschau findet die Südländerin eine zweite Heimat. Hier verbringt sie die meiste Zeit ihres Lebens und hier feiert sie nun ihren 95. Geburtstag.

Die Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit, wenn auch der Weg zur Kirche inzwischen weit ist und der christliche Glaube, der ihr sehr wichtig ist, daher meist per Fernsehen ins Haus kommen muss. In Salamanca in Zentralspanien wuchs Alonso Perez in einfachen Verhältnissen auf. Ihr Mann, ein freischaffender Fotograf, bekam 1961 über Kunden mit, dass die Amberger Kaolinwerke in Spanien auf der Suche nach Arbeitskräften waren. Die Familie entschloss sich, diesen Schritt zu wagen und in die Oberpfalz zu ziehen. In der Hirschauer "Spaniersiedlung", die die AKW gegenüber dem Werk errichteten, fand sie eine neue Heimat. Ehemann Jose Juanes Hernandez wollte hier in Bayern die Entwicklung von Farbfotos lernen. Aus dem geplanten kürzeren Aufenthalt sind für Teresa Alonso Perez inzwischen 59 Jahre in Hirschau geworden. Dem Ehepaar wurden vier Kinder geschenkt, die Jubilarin freut sich zudem über fünf Enkel.Beide Eheleute fanden Arbeit bei AKW - sie als Köchin im Gemeinschaftshaus der Siedlung, er als Maler. Ihre Kinder, die anfangs bei der Großmutter in Spanien geblieben waren, holten sie zu sich. Als in den 80er-Jahren die meisten spanischen Arbeitskräfte wieder heimkehrten, wechselte Alonso Perez in den Reinigungsdienst. Bereits 1983 verstarb ihr Mann, sie lebt seitdem im Haus ihrer verheirateten Tochter Carmen.Einen Termin lässt Alonso Perez fast nie ausfallen: Den sonntäglichen Kaffeeklatsch mit ihren Freundinnen. Sie ist im Garten aktiv und genießt Reisen in die Heimat. So freut sie sich, dass zu ihrem Geburtstag viele Verwandte und Freunde aus Spanien nach Hirschau kommen. Spaß am Leben und Freude an der Arbeit seien das Geheimnis ihrer Gesundheit.