Vermischtes Hirschau

03.07.2017

(u) Wenn die Gläubigen der Pfarreien Mariä Himmelfahrt Hirschau und St. Michael Ehenfeld am Sonntag, 9. Juli, die Tradition der Fußwallfahrten zum Amberger Mariahilfberg fortsetzen, feiern Wolfgang Weih und Alfred Härtl kleine Jubiläen. Weih war vor zehn Jahren erstmals als Wallfahrtsführer mit der Hirschau-Ehenfelder Pilgergruppe zum Mariahilfberg unterwegs.

Zum zehnten Mal gibt es für die Pilger als Erinnerungsgeschenk ein Wallfahrtsbild, das Alfred Härtl gestaltet und finanziert hat. Abgebildet ist dieses Mal Hanswolfen-Marterl, das an der Kreisstraße AS 18 Richtung Ehenfeld an der linken Straßenseite am sogenannten Bieracker vor der Einbiegung zu den Hilpertweihern steht. Das unter Denkmalschutz stehende Flurdenkmal aus Seugaster Sandstein trägt die Buchstaben W. M. für Wolfgang Meier und die Jahreszahl 1902. In einer kleinen Nische ist das Bild der Madonna auf Blech gemalt. Es wird heute noch von der Hanswolfen-Nachkommenschaft mit Blumen geschmückt. An dem Platz, an dem das Marterl heute steht, soll sich der Hanswolfen Wolfgang Meier damals mit der Schneidemaschine die Hand abgetrennt haben.Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann dankte Wolfgang Weih und Alfred Härtl.