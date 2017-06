Vermischtes Hirschau

05.06.2017

Den 47. Hirschauer Volkswandertag richten die Wanderfreunde am Samstag,Sonntag, 17./18. 18. Juni, aus. Erwartet werden Hunderte von Wanderern, Joggern und Walkern. Alle vier Routen über 5, 11, 15 und 20 Kilometer führen über das Gipfelplateau des Monte Kaolino. Start und Ziel ist am Bauhof.

Die Regularien Beim Wandertag in Hirschau am 17. und 18. Juni, kann am Samstag von 7 bis 12 und am Sonntag von 6 bis 11 Uhr gestartet werden. Zielschluss ist am ersten Tag um 16, am zweiten um 15 Uhr. Langstrecken-Wanderer sollten spätestens eine Stunde vor Startzeit-Ende aufbrechen. Teilnehmer, die den IVV-Stempel wollen, zahlen zwei Euro. 4,50 Euro berappt, wer außer dem Stempel als Auszeichnung zwei Fahrkarten für die Monte-Sommerrodelbahn möchte.



Einzelmeldungen für die Wandertage sind noch heute durch Einzahlung der Startgebühr auf das Konto bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach (IBAN DE96 7525 0000 0190 2033 49) möglich. Gruppenmeldungen sind nach Angaben der Wanderfreunde bei Einzahlung der Startgebühr und mit Vorlage der Starterliste noch bis heute an Carmen Renner (Am Bachrain 16, 92242 Hirschau; 09622/71 75 07 oder 0171/36 85 245) zu richten. (u)

Bei der Fünf-Kilometer-Route wird der Monte umrundet und überquert. Jeder, der eine gültige IVV-Startkarte hat, kann kostenlos den Schlepplift benutzen. Wer auf die 360-Grad-Aussicht auf dem Plateau verzichten will, kann den Monte umrunden und danach auf den regulären Streckenverlauf einschwenken.Die kürzeste Strecke führt nach der Gipfelüberquerung zurück zum Ausgangspunkt. Wer 11, 15 und 20 Kilometer wählt, marschiert am Dienhof vorbei zum Pfarrweiher, dann an Weiher vorbei zur Verpflegungsstelle im Wald. 150 Meter danach zweigt die 15-Kilometer-Tour ab und führt über den Wenzelberg und der Stempelstelle kurz vor dem Monte-Freizeitpark zurück auf der Fünf-Kilometer-Strecke zum Bauhof. Die Route über 15 Kilometer führt nach der Verpflegungsstelle weiter, verläuft eineinhalb Kilometer auf und ab nach Südosten, ehe die Wanderer in Richtung Monte und über dessen Gipfel zum Ziel marschieren.Die Königsetappe über 20 Kilometer bewegt sich an der Fensterbachquelle vorbei hinauf in die Nähe des Rotbühl. Sie führt auf den Gipfel des Buchbergs und an Spuren keltischer Siedlungen vorbei zur Buchberghütte. Später marschieren die Wanderer auf der großen Variante auf Wald- und Feldwegen ins Tal.Kurz vor Schnaittenbach schwenken sie nach Westen ein und gelangen zur letzten Stempelstelle kurz vor dem Monte Kaolino. Dann heißt es den Sandberg hinauf und zurück zum Ziel beim Bauhof.